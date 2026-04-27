Οι προτάσεις Τσίπρα για τη νεολαία παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη

Μερος των προτάσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα για τη νέα γενιά και οχι μονο παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον πυρήνα υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί 9 συν 1 ιστορίες , όπου οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την φοιτητική μέχρι και την επαγγελματική τους ζωή.

“Το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα θέλει να ακούσει τους νέους”, είπε ο Άρης Στυλιανού μέλος του επιστημονικού συμβουλιου ζητώντας τους να βγουν μπροστά .

Στις προτασεις του Ινστιτούτου είναι η

μείωση του ΦΠΑ από 13 % σε 6 % στα βασικά προϊόντα του καλαθιού. Επίσης μηδενισμό του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη. Ακόμη τη δημιουργία ενός λογαριασμού ελάχιστης εγγυημένης ενέργειας με χαμηλότερο κόστος.

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές ενίσχυση τους για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση, αλλά και ανάπτυξη των φοιτητικών εστιών. Επίσης καμία αύξηση ενοικίου και παράλληλα προστασία τους ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα .

Επισης εμφαση στην αξία της εργασίας , υπεράσπιση των εργαζομένων , γενναίες παροχές για οσους μετακινηθουν σε πολεις με κατω απο 30.000 κατοίκους Ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό ( θέατρα μουσεια κ.τ.λ.), ενίσχυση των προγραμμάτων , κατάργηση πανελληνίων εξετάσεων , να γίνει πράξη η δωρεάν φοίτηση στα πανεπιστήμια και αξιοποίηση του ερευνητικού προσωπικού

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού όλα αυτά τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από τον λογαριασμό Νεολαίας που θα υπάρχει μέσω του πατριτικου ταμειου που θα δημιουργηθεί και στο οποίο θα συνδράμουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Έφτασε η ώρα

Οι βασικοί πυλώνες συζήτησης αφορούσαν τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, το AI, το περιβάλλον, το πως είναι να δουλεύεις delivery, τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Μίλτος Τοσκας έκανε μια γενικά αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σημερα. Τόνισε πως πλέον η ώρα που οι νέοι θα βγουν μπροστά έφτασε ” ώστε να συνδιαμορφώσουν τις λύσεις θέτοντας την δική τους ατζέντα “.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ηταν:

• Μίλτος Τόσκας – Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Κριτικός Κινηματογράφου, δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός. Εισαγωγήπαρουσίαση.

• Θεοδώρα Μπλέτα – Απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (σχολικός νοσηλευτής) – Δημόσια υγεία και παιδεία

• Άντζελα Καλλούλι – Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική στην Ελλάδα – brain drain, επιστροφή στην πατρίδα και επόμενη ημέρα.

• Γιάννης Χριστοδουλίδης – φοιτητής Βιολογίας, διαχείριση social media. AI και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

• Στέλλα Αποστολάκη – φοιτήτρια σχολής Θεάτρου. Τέχνες και Πολιτισμός

• Εύη Κατέλα – φοιτήτρια σχολής Πολιτικών Επιστημών. Καθημερινές δυσκολίες ενός φοιτητή

• Βιργινία Βαρβετιάν – απόφοιτος τεχνικών σχολών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΑΔ) με ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου.

• Σταυρούλα Παπαευθυμίου – απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή. Δυσκολίες ενός εκπαιδευτικού και ψυχολογική διάσταση της κατάστασης.

• Σπύρος Αγγέλου – Διδάκτωρ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού. Αθλητισμός κι αναπηρία