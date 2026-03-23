Οι προτάσεις γάμου δεν γίνονται πια όπως παλιά: Τι είναι το «quite proposing»

Γνωρίζουμε πια ότι ο τρόπος που βγαίναμε ραντεβού παλαιότερα έχει αλλάξει, το ίδιο και ο τρόπος που οι άνθρωποι προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον. Τα social media έχουν διεισδύσει και στον κόσμο των σχέσεων και διαμορφώνουν διαφορετικά το πεδίο των ραντεβού, των σχέσεων, αλλά και του γάμου.

Ναι, η γενιά Z είναι γνωστή για τη δημιουργία νέων τάσεων στον χώρο εργασίας. Φαίνεται, όμως, πως και στο πεδίο των σχέσεων η προσέγγισή της νέας γενιάς είναι πρωτοποριακή. Και δεν αναφερόμαστε στο κομμάτι του πόσο ανοιχτό είναι ένα ζευγάρι σε διαφορετικές ερωτικές εμπειρίες, αλλά στις προτάσεις γάμου, οι οποίες πλέον δεν γίνονται όπως παλιά.

Ξεχάστε τα ειδυλλιακά τοπία με θέα το ηλιοβασίλεμα και τις εκπλήξεις με μονόπετρα, σαμπάνια και ταξίδια στο εξωτερικό. Η νέα γενιά ερωτευμένων επιλέγει να αφήσει πίσω το θεαματικό και να στραφεί στο ουσιαστικό. Ενώ οι baby boomers, οι Gen X και οι millennials μπορεί να απολάμβαναν τις περίτεχνες προτάσεις, η Gen Z φαίνεται να τείνει περισσότερο στην «ήσυχη πρόταση γάμου», σύμφωνα με μια νέα έρευνα από το Diamonds Factory, τα πολυτελή κοσμηματοπωλεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «quite proposing» κερδίζει έδαφος στις σχέσεις, με τα ζευγάρια να το θεωρούν δείγμα ισότητας και σεβασμού. Τι είναι ακριβώς; Πρόκειται για μία πρόταση γάμου «από κοινού» – με λίγα λόγια ο σύντροφος που επιλέγει να προτείνει γάμο, δεν αποφασίζει μόνος για το κόσμημα που θα προσφέρει ούτε για το πώς και αν θα γίνει ιδιαίτερη και φαντασμαγορική πρόταση. Τα μέλη του ζευγαριού συζητούν και επιλέγουν μαζί το πώς θα ανακοινώσουν τον αρραβώνα τους, αλλά και το δαχτυλίδι που θα σφραγίσει τη δέσμευσή τους.

«Σε περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων, οι σύντροφοι έρχονται για τη βόλτα το 2025 στα κοσμηματοπωλεία», αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης. Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα για να προσδιορίσουν ποιον συμβουλεύονται οι σημερινοί νέοι που θέλουν να παντρευτούν για υποστήριξη στην αναζήτηση δαχτυλιδιού αρραβώνων: τις μέλλουσες νύφες, τους γονείς, τους φίλους ή τα αδέλφια τους;

Νικήτριες και με το παραπάνω βγήκαν οι μέλλουσες νύφες. Αντί να «ζαλίσουν» τους αγαπημένους τους με μια αιφνιδιαστική πρόταση γάμου, το 53% των νεαρών συντρόφων προτιμούν να διαλέξουν μαζί το λαμπερό σύμβολο της αγάπης τους.

«Τα ζευγάρια επιλέγουν τη σιγουριά έναντι της έκπληξης», ανέφεραν οι ερευνητές, «εξασφαλίζοντας ότι το δαχτυλίδι αντικατοπτρίζει τέλεια το προσωπικό στυλ και τις προτιμήσεις τους, ενώ παράλληλα μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία της αγοράς».

Η Ella Citron-Thompkins, εμπειρογνώμονας του Diamond Factory, εξήγησε περαιτέρω την αντισυμβατική απομάκρυνση της Gen Z από τα πατροπαράδοτα έθιμα. «Η ήσυχη πρόταση γάμου είναι μια νέα τάση όπου οι αρραβώνες διατηρούνται οικείοι και ιδιωτικοί, χωρίς δημόσιες επιδείξεις ή ευρείες ανακοινώσεις, εστιάζοντας σε μια προσωπική, χαμηλών τόνων στιγμή για το ζευγάρι», ανέφερε σε δήλωσή της. «Τα περισσότερα ζευγάρια που θέλουν να επιλέξουν ένα δαχτυλίδι μαζί το κάνουν, καθώς επιθυμούν μια πιο συνεργατική και ισότιμη σχέση».

Τα κορίτσια που ετοιμάζονται να παντρευτούν λένε ότι η απόφαση να συνοδεύσουν τα αγόρια τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς δαχτυλιδιού ήταν εύκολη. Η Influencer Koko Collins, αρραβωνιασμένη και μέλλουσα μαμά, συμφώνησε με τα αποτελέσματα, λέγοντας σε ανάρτηση στο Tik Tok: «Γιατί να αφήσω κάποιον άλλον να επιλέξει κάτι με το οποίο θα ζήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου;».

Το «quiet proposing» γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τάση στις σύγχρονες σχέσεις, καθώς περισσότεροι από τους μισούς νέους προτιμούν να επιλέγουν μαζί το δαχτυλίδι και να συζητούν από κοινού το επόμενο βήμα που θα κάνουν στη σχέση τους. Όχι από έλλειψη ρομαντισμού — αλλά από επιθυμία για ισότητα, ειλικρίνεια και κοινή πορεία. Είναι άραγε αυτό το τέλος των μεγάλων χειρονομιών ή μήπως η αρχή μιας πιο ώριμης και συνειδητής προσέγγισης των σχέσεων;

πηγη marie claire