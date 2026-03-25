Oι πολιτικές παρουσίες στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Καθιερωμένες οι πολιτικές συζητήσεις στην εξέδρα των επισήμων στις παρελάσεις. Σήμερα βέβαια η πολιτική εκπροσώπηση στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης ήταν πιο περιορισμένη καθώς η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση έγινε στην Αθήνα ενώ πολλοί υφυπουργοί και βουλευτές από τη Θεσσαλονίκη εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση ή τα κόμματά τους σε περιφερειακές παρελάσεις σε δήμους της πόλης ή άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Στην πρώτη σειρά στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης που συχνά τα έλεγε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, ο βουλευτής της ΝΔ Διαμαντής Γκολιδάκης που εκπροσωπούσε τον Πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο Χρήστος Γιαννούλης ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το παρών έδωσαν επίσης ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης Γιάννης Παπαγεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσαλονίκης κ.ά.