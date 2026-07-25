Οι πολιτικές εξελίξεις και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών κυριάρχησαν στα πηγαδάκια κατά την εκδήλωση για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους, κυριάρχησε στα «πηγαδάκια», που στήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την επετειακή εκδήλωση για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Το ερώτημα φάνηκε να απασχόλησε και την κατ΄ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο της Βουλής, που φέτος λόγω καιρού πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου, αντί για το παραδοσιακό κιόσκι στον κήπο.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τασούλας με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, παρατήρησε, ότι σε ενδεχόμενο προεκλογικό ντιμπέιτ, οι υποψήφιοι θα είναι τόσοι πολλοί, που θα πρέπει να ακολουθηθούν διαδικασίες…ΑΣΕΠ.

Επίσης, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, με αφορμή την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού της Αγγλίας ‘Αντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δεδομένα, που πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Σχολιάζοντας τις απουσίες πολιτικών αρχηγών, ο κ.Τασούλας ανέφερε ότι δεν απογοητεύτηκε, καθώς το περίμενε, ενώ αντίθετα θα είχε εκπλαγεί εάν έρχονταν.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης συνεχάρησαν και φωτογραφήθηκαν με τους δυο τιμώμενους μαθητές που, συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο αντίστοιχα.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε, επίσης, και με την Παναγιώτα Διαμαντή δασκάλα και πρόεδρο της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», που με την δράση της, έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα, καθώς και με τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, κυβερνήτη του F-16, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, έπειτα από μηχανική βλάβη.