«Οι πολίτες μας δικαιούνται προσιτή ενέργεια» – Η πρώτη αντίδραση Ε.Ε στις ανακοινώσεις Τραμπ και G7

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε να χαιρετίσει την Παρασκευή (2/10) την απόφαση της G7 για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και πετρελαίου, που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

«Οι πολίτες μας έχουν ανάγκη και αξίζουν οικονομικά προσιτή ενέργεια. Θα συντονιστούμε στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X.

Νωρίτερα οι ηγέτες των κρατών μελών της G7 συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου εντός τεσσάρων μηνών και να μην απαγορεύσουν τις εξαγωγές μεταξύ των χωρών μελών, όπως είχαν απειλήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων.

«Αποφασίσαμε να αποδεσμεύσουμε στρατηγικά αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (…) προκειμένου να αποδεσμεύσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια εντός τεσσάρων μηνών», ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά από τηλεδιάσκεψη της G7 υπό την προεδρία της Γαλλίας.

«Σημαντικά» αποθέματα ντίζελ θα διατεθούν στην αγορά εντός των επόμενων 20 ημερών, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της G7, η οποία δεν απέκλεισε τη «συζήτηση της πιθανότητας» αποδέσμευσης «επιπλέον» αποθεμάτων.

«Επιπλέον, όλοι δεσμευτήκαμε να μην υπάρξει καμία απαγόρευση εξαγωγών. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Οι αποφάσεις αυτές «θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων», οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Μακρόν υπέδειξε επίσης ότι οι χώρες της G7 συμφώνησαν να «εργαστούν (…) για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς», το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά με τους αποκλεισμούς των Στενών του Ορμούζ.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις

Οι διαβουλεύσεις ήταν πυρετώδεις. Ο Μακρόν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης. Τόνισε ότι οι χώρες της G7 – Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες – «έχουν κοινό συμφέρον να ενεργούν από κοινού, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές», σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων. Η γερμανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, ζήτησε «συντονισμένες λύσεις» προκειμένου να «αποφευχθούν περαιτέρω διαταραχές» στις αγορές.

Η ανάρτηση Τραμπ και οι αγορές

Λίγο πριν το κοινό ανακοινωθέν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστια ποσότητα» αποθεμάτων ντίζελ. «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η αγορά πετρελαίου είχε προβλέψει αυτές τις ανακοινώσεις. Οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI είχαν μειωθεί κατά 5% μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο.