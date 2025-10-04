Αν νομίζετε ότι είστε οι μόνοι που έχετε συγκεκριμένες σεξουαλικές φαντασιώσεις, ξανασκεφτείτε το. Είτε φαντασιώνεστε ερωτικά τρίο είτε δεν μπορείτε να σταματήσετε να σκέφτεστε μια συνεύρεση σε δημόσιο χώρο, «οι έρευνες δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα σεξουαλικών φαντασιώσεων είναι ταυτόχρονα συνηθισμένο και απολύτως φυσιολογικό», αναφέρει στο bustle.com η Δρ Τζέσικα Ο’Ράιλι, ειδικός σε θέματα σεξουαλικής υγείας και σχέσεων.

Πολλές σεξουαλικές φαντασιώσεις αποκαλύφθηκαν σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ το 2023, στην οποία συμμετείχαν 1.517 ενήλικες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Sexual Medicine. Οι πιο κοινές φαντασιώσεις περιελάμβαναν τη συνεύρεση σε ασυνήθιστα μέρη, τη σεξουαλική επαφή με άτομο εκτός της σχέσης και τη σεξουαλική υποταγή.

«Μια σεξουαλική φαντασίωση είναι απλώς ένα φανταστικό σενάριο που σας διεγείρει στο μυαλό», εξηγεί η Δρ Ντέμπρα Κίσεν, κλινική ψυχολόγος. «Μπορεί να είναι κάτι που δεν θα κάνατε ποτέ στην πραγματική ζωή, αλλά προσθέτει μυστήριο, κίνδυνο ή καινοτομία στη φαντασιακή σας πραγματικότητα, γι’ αυτό και δεν είναι καθόλου κακό να έχετε μια σεξουαλική φαντασίωση».

Το ότι φαντάζεστε κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλετε και να το κάνετε. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να το βιώσετε, αν το επιθυμείτε.

​Οι Πιο Συχνές Σεξουαλικές Φαντασιώσεις

​Σεξ σε δημόσιο χώρο

Το 62% των ανθρώπων φαντασιώνεται αυτό το σενάριο, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Τορόντο. «Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί είναι τόσο δημοφιλές», λέει η Ο’Ράιλι, «αφού συνδυάζει πολλά κοινά ερεθίσματα: ο κίνδυνος να σας πιάσουν, η ένταση του να σας παρακολουθούν και η διέγερση του ταμπού». Η σεξολόγος και θεραπεύτρια ζευγαριών Σόφι Ρους αναφέρει ότι αυτή η φαντασίωση μπορεί να περιλαμβάνει σκέψεις για συνεύρεση σε δημόσια πισίνα, σε αυτοκίνητο ή σε τουαλέτα μπαρ. Πιστεύει ότι σχετίζεται με την αίσθηση του να είστε «ατίθασοι», κάτι που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα ελκυστικό αν η καθημερινότητά σας είναι προβλέψιμη και βαρετή. «Όσοι επιθυμούν να κάνουν σεξ εκτός σπιτιού, συνήθως αναζητούν περιπέτεια και νέες εμπειρίες», αναφέρει. «Αυτή η φαντασίωση μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο το εκφράζουν».

​Υποταγή

Η μελέτη έδειξε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων (60% των γυναικών και 53% των ανδρών) έχει φαντασιωθεί να βρίσκεται σε ρόλο υποταγής, σύμφωνα με την Κιάνα Ριβς, εκπαιδεύτρια σωματικής σεξουαλικότητας. «Οι φαντασιώσεις ανταλλαγής εξουσίας είναι πολύ συχνές», αναφέρει. «Προσφέρουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να απελευθερωθούν προσωρινά από τον έλεγχο, κάτι που μπορεί να είναι βαθιά λυτρωτικό και ευχάριστο, ειδικά για άτομα με πολλές ευθύνες στην καθημερινότητα». Από την άλλη πλευρά, αν φαντασιώνεστε τον εαυτό σας στον ρόλο του κυρίαρχου, αυτό ίσως σχετίζεται με την ανάγκη για έλεγχο και λήψη αποφάσεων. Όπως σημειώνει η Ντέμπρα Κίσεν, οι φαντασιώσεις κυριαρχίας σχετίζονται συχνά περισσότερο με την ένταση της εξουσίας παρά με τον πόνο.

​Σεξ με άγνωστο άτομο

Πολλοί διεγείρονται από τη σκέψη να φλερτάρουν ή να συνευρεθούν ερωτικά με άτομα εκτός της σχέσης τους. «Πρόκειται για μια κοινή φαντασίωση που πολλοί γνωρίζουν ότι δεν είναι ρεαλιστική στην πράξη», λέει η Ρους, εξηγώντας πως τα όρια των σχέσεων και άλλοι παράγοντες λειτουργούν ως εμπόδια γι’ αυτό και αυτή η σεξουαλική επιθυμία περιορίζεται στη φαντασία. Περίπου το 14% των γυναικών που απάντησαν στη μελέτη του Τορόντο δήλωσαν ότι έχουν φαντασιωθεί να κάνουν σεξ με έναν άγνωστο, κάτι που μπορεί να συνδέεται και με τη φαντασίωση ενός «one night stand». Το σεξ χωρίς δεσμεύσεις μπορεί να λειτουργήσει έντονα διεγερτικά, είτε βρίσκεστε σε σχέση είτε όχι.

​Σεξ με μεγαλύτερο άτομο

Αν και ίσως διστάζετε να το παραδεχτείτε, η ιδέα μιας συνεύρεσης με άτομο μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ερεθιστική. Σύμφωνα με την Ο’Ράιλι, συχνά τα μεγαλύτερα άτομα παρουσιάζονται ως μη σεξουαλικά, ωστόσο αυτή ακριβώς η διαφορά ηλικίας είναι που ελκύει — δείγμα εμπειρίας, και αυτό θεωρείται σέξι. Η σκέψη ότι κάποιος θα σας «δείξει τα κόλπα» είναι εξαιρετικά δημοφιλής, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Φυσικά, παίζει ρόλο και η πλευρά του ταμπού. «Οι δυναμικές εξουσίας και η γοητεία του ‘απαγορευμένου καρπού’ ενισχύουν αυτή τη φαντασίωση», επισημαίνει η Κίσεν.

​Τρίο

«Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ζευγάρια που ενδιαφέρονταν να εξερευνήσουν τη φαντασίωση ενός τρίου», αναφέρει η Ο’Ράιλι. Κάποια το έκαναν χωρίς την παρουσία τρίτου, χρησιμοποιώντας κάμερες, βρόμικα λόγια ή ερωτικό παιχνίδι ρόλων. Η ίδια εκτιμά ότι περίπου το ένα τρίτο των ατόμων που φαντασιώνονται τρίο το έχουν επιχειρήσει, ωστόσο τονίζει ότι σχεδόν οι μισοί απογοητεύτηκαν. «Η φαντασίωση ήταν πιο ερεθιστική από την πραγματικότητα», αναφέρει. Προσθέτει ότι η επιθυμία για καινοτομία και ποικιλία είναι αυτή που κάνει το τρίο τόσο ελκυστικό. «Περισσότερο από το ίδιο το σεξ, έχει να κάνει με την περιέργεια», λέει.

​Πώς να εξερευνήσετε τις φαντασιώσεις σας

«Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να πραγματοποιούνται όλες οι φαντασιώσεις», λέει η Ριβς. «Κάποιες είναι καλύτερο να παραμένουν ιδιωτικές και να βιώνονται μόνο ως φαντασιακές εμπειρίες». Μπορείτε, ωστόσο, να πειραματιστείτε με τη βοήθεια της φαντασίας σας, για παράδειγμα, φανταστείτε έναν παθιασμένο έρωτα σε ένα κλαμπ ή ένα καυτό τρίο, χωρίς να φύγετε καν από το κρεβάτι σας.

Η Ριβς προτείνει, επίσης, να εξερευνήσετε ερωτικές ιστορίες, καθοδηγούμενα ηχητικά ή και τις ίδιες σας τις σκέψεις κατά τη διάρκεια της αυτοϊκανοποίησης. Αν θέλετε να το φέρετε στην πραγματική ζωή, προτείνει να συζητήσετε με τον/τη σύντροφό σας για το αν υπάρχει διάθεση να προσθέσετε λίγο «αλατοπίπερο» στην ερωτική σας ζωή. «Το παιχνίδι ρόλων, τα κουστούμια ή η χρήση sex toys είναι διασκεδαστικοί τρόποι να πειραματιστείτε χωρίς να χρειαστεί να το προχωρήσετε πλήρως στην πράξη», λέει. Η συναίνεση και η επικοινωνία είναι επίσης βασικά. Αν πιστεύετε ότι θα είχε ενδιαφέρον να εμπλέξετε τον/τη σύντροφό σας στη φαντασίωσή σας, μοιραστείτε τις σκέψεις σας και συζητήστε πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί.