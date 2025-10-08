Οι πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για να στηρίξουν τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠA

Τριάντα έργα του αγαπημένου ζωγράφου θα δημοπρατηθούν για να ενισχύσουν τα αμερικανικά δημόσια κανάλια που πλήττονται από τις περικοπές ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Τριάντα αυθεντικοί πίνακες του Μπομπ Ρος, του ήρεμου και χαμογελαστού ζωγράφου που δίδαξε σε εκατομμύρια τηλεθεατές πώς να δημιουργούν «χαρούμενα μικρά δέντρα» μέσα από τη σειρά Η Χαρά της Ζωγραφικής (The Joy of Painting), βγαίνουν σε δημοπρασία για να στηρίξουν τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα μετά τις περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Η πρώτη δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου στον οίκο Μπόναμς του Λος Άντζελες και θα περιλαμβάνει τρεις χαρακτηριστικούς πίνακες τοπιογραφίας του Ρος. Θα ακολουθήσουν δημοπρασίες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Βοστώνη και διαδικτυακά, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στα τοπικά δημόσια τηλεοπτικά κανάλια που εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (Corporation for Public Broadcasting – CPB).

«Να στηρίξουμε το μέσο που έκανε τον Μπομπ Ρος θρύλο» «Ο Μπομπ Ρος αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους», δήλωσε η Τζόαν Κοβάλσκι, πρόεδρος της εταιρείας Bob Ross Inc. «Με αυτή τη δημοπρασία, διασφαλίζουμε ότι η κληρονομιά του θα συνεχίσει να στηρίζει το ίδιο το μέσο που μετέδωσε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες».

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν τα τηλεοπτικά δίκτυα να καλύψουν τα έξοδα αδειοδότησης προγραμμάτων όπως Η Χαρά της Ζωγραφικής, Η Καλύτερη Κουζίνα της Αμερικής, Οι Κλασικές Συνταγές της Τζούλια Τσάιλντ και Αυτό το Παλαιό Σπίτι. Τα μικρά και αγροτικά κανάλια, που συχνά δεν διαθέτουν εμπορικούς χορηγούς, είναι αυτά που πλήττονται περισσότερο από τις περικοπές.

Σύμφωνα με τον οίκο Μπόναμς, οι τριάντα πίνακες —που καλύπτουν ολόκληρη την καριέρα του Ρος από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990— αναμένεται να αποφέρουν συνολικά 850.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Τα έργα, με τις ήρεμες λίμνες, τα βουνά και τα «χαρούμενα μικρά σύννεφα», ζωγραφίστηκαν κυρίως μπροστά στις κάμερες, μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα — όσο διαρκούσε κάθε επεισόδιο της εκπομπής.

Μια ήρεμη φωνή που διαμόρφωσε την αμερικανική κουλτούρα

Ο Ρος, που πέθανε το 1995 σε ηλικία 52 ετών από καρκίνο, υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης στις ΗΠΑ. Πρώην λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας, άφησε πίσω του το αυστηρό στρατιωτικό ύφος για μια γαλήνια παρουσία μπροστά στην κάμερα, προσκαλώντας τους θεατές να ζωγραφίσουν μαζί του και να πιστέψουν ότι η τέχνη είναι για όλους.

Σε κάθε επεισόδιο, καθώς δημιουργούσε ένα νέο τοπίο, υπενθύμιζε στο κοινό πως «δεν κάνουμε λάθη, μόνο χαρούμενα μικρά ατυχήματα».

Η εκπομπή Η Χαρά της Ζωγραφικής προβλήθηκε για 11 χρόνια και μεταδόθηκε διεθνώς, παραμένοντας δημοφιλής πολύ μετά τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας Covid-19, ο Ρος γνώρισε νέα άνθηση μέσα από το διαδίκτυο, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι βρήκαν παρηγοριά στη φωνή και τη φιλοσοφία του.

Ομοσπονδιακές περικοπές αφήνουν τα δημόσια δίκτυα εκτεθειμένα

Η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την εξάλειψη 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που προορίζονταν για το CPB, ύστερα από πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου 330 τηλεοπτικοί σταθμοί PBS και 246 ραδιοφωνικοί σταθμοί NPR αναγκάζονται πλέον να βρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Πολλοί ξεκίνησαν εκστρατείες συγκέντρωσης δωρεών, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να περικόψουν προγράμματα ή να απολύσουν προσωπικό. Οι υποστηρικτές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης προειδοποιούν ότι η απώλεια της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους τοπικούς σταθμούς —ιδίως σε απομακρυσμένες και ιθαγενικές κοινότητες— σε οριστικό «μαύρο».

Η δημοπρασία των έργων του Ρος, υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, είναι κάτι περισσότερο από μια οικονομική βοήθεια: αποτελεί έναν συμβολικό τρόπο να συνεχιστεί το πνεύμα του καλλιτέχνη που έφερε γαλήνη στα σπίτια των θεατών.

«Ο Μπομπ πίστευε πάντα ότι η τέχνη ανήκει σε όλους», δήλωσε η Κοβάλσκι. «Είναι όμορφο το ότι, ακόμη και σήμερα, τα έργα του συνεχίζουν να στηρίζουν αυτό το ιδανικό».

