Οι περιζήτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε.

Για τις περιζήτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της “European Skills Agenda” ενημερώνει το One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα που έχει ο εντοπισμός και η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Large-scale Skills Partnership (LSP) for Creative and Cultural Industries, υποσκέλος του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου Pact for Skills.

Η πρόσφατη πρωτογενής έρευνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Pact of Skills, μέλος του οποίου αποτελεί πλέον η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποκαλύπτει ότι οι τεχνικές δεξιότητες είναι οι πλέον σημαντικές στις περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες. Μάλιστα, μεταξύ των τομέων Προτεραιότητας της Περιφέρειας, οι τεχνικές δεξιότητες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις Κατασκευές, στην Κλωστοϋφαντουργία, στην Υγεία και στην Ενέργεια, καταδεικνύοντας τη ζωτική σημασία που έχει η εξειδίκευση και η προηγμένη τεχνική γνώση σε αυτά τα βιομηχανικά οικοσυστήματα.

Για τους υπόλοιπους τομείς -Πρωταθλητές της Περιφέρειας, η εικόνα είναι πιο συγκεκριμένη: η Αγροδιατροφή δείχνει επιτακτική ανάγκη για πράσινες και τεχνικές δεξιότητες, ενώ η Πληροφορική σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες προτάσσονται οι επιχειρηματικές ικανότητες, αναδεικνύοντας την ανάγκη δυναμικής ένταξης του κλάδου στην αγορά. Τέλος, στον Τουρισμό, η υψηλή ζήτηση για διατομεακές (ή οριζόντιες) δεξιότητες υπογραμμίζει τη στενή διασύνδεσή του με άλλους τομείς της οικονομίας όπως η Αγροδιατροφή, οι Μεταφορές, η Πληροφορική, ο Πολιτισμός κ.ά.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν επενδύσεις ύψους 650,5 εκατ. € σε δραστηριότητες κατάρτισης και 2,6 εκατ. ανθρώπων να συμμετέχουν σε αυτές. Ως κατηγορίες με τη μεγαλύτερη απήχηση εμφανίζονται με σειρά προτεραιότητας οι τεχνικές δεξιότητες, οι επιχειρηματικές και οι διατομεακές.

Παρά τις προσπάθειες όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη κουλτούρας Δια Βίου Μάθησης και την παροχή πρόσβασης σε δυνατότητες αναβάθμισης δεξιοτήτων (κυρίως μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες), η επανεκπαίδευση δεν αποτελεί πάντοτε μια εύκολη διαδικασία. Η ίδια έρευνα καταδεικνύει ότι οι περιορισμένοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι αποτελούν τις κυριότερες προκλήσεις (62% και 57% αντίστοιχα). Επιπλέον, η διοικητική επιβάρυνση κατά την υλοποίηση σχετικών δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και οι δυσκολίες στη συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και η πρόσβαση σε διαθέσιμα δεδομένα, αναδεικνύονται επίσης ως κρίσιμα ζητήματα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 10% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν αντιμετώπισε καμία πρόκληση στη διαδικασία επανεκπαίδευσης.