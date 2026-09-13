Οι παρασκηνιακές συζητήσεις στην Περιφέρεια, τα ονόματα Σαμαρά και οι υποψηφιότητες στη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Tελειώνει και η ΔΕΘ που έχει όπως πάντα έντονη πολιτική παρουσία και πολλές συναντήσεις και ειδήσεις.

Ξεκινάω όμως με κάτι διαφορετικό. Με αφορμή την καλοκαιρινή περιπέτεια της υγείας της Νανάς Αηδονά (περαστικά κυρία περιφερειάρχη) και παρά το ότι από τη βίλλα Αλλατίνη βεβαιώνουν πως η Περιφέρεια δουλεύει κανονικά, έχουν αρχίσει συζητήσεις στις τάξεις της «Αλληλεγγύης» για το μέλλον. Δεν εννοώ ποιος θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης το 2028 αλλά το να γίνει εν κινήσει αλλαγή με την ανάδειξη νέου περιφερειάρχη από την παράταξη. Ήδη πάντως στα πηγαδάκια παίζουν ονόματα όπως του Κώστα Γιουτίκα, του Πάρι Μπίλια αλλά και του Θοδωρή Μητράκα..

Σειρά ονομάτων ακούγονται στο νέο κόμμα Σαμαρά. Πολλοί Θεσσαλονικείς αλλά και όχι μόνο.. έχουμε και λέμε όπως με ενημερώνουν.. Άκουσα ότι είναι έτοιμοι να κατέβουν η Σοφία Νικολάου (πρώην γενική γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής) και ο Γιώργος Φορτσάκης (πρώην υπουργός Παιδείας) στην Α’ Αθηνών, ο Ζήσης Τζικαλάγιας, πρώην βουλευτής Καστοριάς με την ΝΔ, ο Κώστας Μαρκόπουλος στην Εύβοια, στην Αρκαδία η κόρη του πρώην περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, Εύη Τατούλη, στον Έβρο ο Άκης Γεροντόπουλος , στην Λάρισα ακούγεται η επικεφαλής παράταξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δημοσιογράφος στο Κοντρα Channel Ελευθερία Τζανακούλη , στην Α’ Θεσσαλονικης ο Νικος Καραγιαννακιδης, ο Δημήτρης Πανοζάνος , ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, ίσως ο πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Μάκης Κυριζίδης που του έγινε κρούση και ο Σταύρος Καλαιτζιδης , ενώ ακούγεται έντονα και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου. Ακόμα, ακούγεται πως ο καθηγητής Γιάννης Μάζης θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου Επικρατείας και στην Πρέβεζα ο πρώην βουλευτής με την ΝΔ Στεργιος Γιαννάκης .

Το πρώτο τριήμερο της 90ης ΔΕΘ, το «κυβερνητικό» ήταν πραγματικά καταιγιστικό με την τιμητική τους να έχουν οι εκδηλώσεις εντός και εκτός Έκθεσης, τα τραπεζώματα σε εστιατόρια και ταβέρνες και φυσικά η έντονη πολιτική ζύμωση στα κεντρικά καφέ καθώς κεντρικό θέμα συζήτησης είναι ότι πλέον επισήμως με την ΔΕΘ μπαίνουμε και σε προεκλογικό ρυθμό για τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Πάντως στο πλαίσιο των εγκαινίων φίλοι και γνωστοί μου μετέφεραν εικόνες από την βόλτα που έκαναν στα περίπτερα της ΔΕΘ που όμως ήταν και πάλι μόνο του δημόσιου τομέα.

Δυναμικά μπήκε στην κούρσα της προεκλογικής εκστρατείας, ο υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάνου. Τον βλέπω και ακούω ότι είναι παντού, με φυσική αλλά και τηλεοπτική παρουσία.. Κυρίως με καθαρό πολιτικό λόγο. Μου λένε είναι μια θετική προσθήκη για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης.. το θέμα είναι να έχει διάρκεια και υπομονή..

Για την Α’ Θεσσαλονίκης ακούγεται πολύ έντονα και το όνομα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος αν τελικά αποφασίσει να κατέβει ειλικρινά εκτιμώ θα είναι η έκπληξη. Στέλεχος του Μαξίμου μάλιστα ακούστηκε να λέει σε πηγαδάκι στο πλαίσιο της ΔΕΘ πως έχει κλειδώσει.

Επίσης για την Α’ Θεσσαλονίκης ακούγεται το όνομα του στρατηγού εν αποστρατεία Φράγκου Φραγκούλη, αν και ο ίδιος επιθυμεί το Επικρατείας. Πρόκειται για μια υποψηφιότητα η οποία θα συσπειρώσει το δεξιό ακροατήριο.

Πληροφορούμαι πως σε πρόσφατη έρευνα έχει «εκτιναχθεί» η δημοφιλία για τους Νίκο Ταχιάο και Αφροδίτη Νέστορα που εκτιμώ θα κάνει έκπληξη στις επόμενες εκλογές και, αν με ρωτάτε, το αξίζει λόγω της μαχητικότητας αλλά και του θάρρους της.

Φυσικά εκτός από τα της ΝΔ , κινητικότητα έχουμε και στην Α Θεσσαλονίκης για το ΠΑΣΟΚ. Εκεί φαίνεται όπως μαθαίνω ότι τελικά δεν θα είναι υποψήφιος ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας. Προφανώς η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην «Τεχνόπολη» και η εικόνα των δύο δίπλα-δίπλα κάθε άλλο παρά τυχαία ήτα.

Δυναμικά πάντως φαίνεται ότι έχει μπει στο παιχνίδι ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης και πρώην αντιδήμαρχος Πέτρος Λεκάκης, ο οποίος έκανε μια μάζωξη για φίλους και πολιτικούς συνοδοιπόρους και παρά την ζέστη η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία με τον αίθριο χώρο της Αγίας Σοφίας να γεμίζει ασφυκτικά. Ο ίδιος επέλεξε όπως μου μεταφέρουν όχι πολιτική ομιλία με εξέδρες και τυπικό κομματικό σκηνικό αλλά μια χαλαρή συζήτηση με τους καλεσμένους για την αναμενόμενη κάθοδο του στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης αλλά και με προετοιμασία για την άφιξη του Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ.

Έντονη κινητικότητα μαθαίνω και στην περιοχή των Σερρών για τις επόμενες βουλευτικές με την ΝΔ . Εκεί αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρωτιά είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου . Στην ονοματολογία έχουμε τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά Νόντα, τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Σπύρο Μάμαλη και τον αντιπεριφερειάρχη Σερρών Σπυρόπουλο Παναγιώτη

Την ίδια κινητικότητα παρατηρώ και στην Β Θεσσαλονίκης για την ΝΔ , όπου εκτός του Βαρτζόπουλου και του Φάνη Παπά , η Κατερίνα Ζιούτα ανεβάζει στροφές.. Όσο για τις φήμες και τις πιέσεις στον Κώστα Γιουτίκα θεωρώ ότι δεν θα έχουν θετική εξέλιξη καθώς στόχος του είναι η Περιφέρεια και αυτό το κατέστησε σαφές και σε ανθρώπους του Μαξίμου που του έκαναν νέες κρούσεις για βουλευτική υποψηφιότητα τις ημέρες της ΔΕΘ.

Αυτά για σήμερα , καλή συνέχεια