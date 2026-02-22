Οι νομοί που μπαίνουν στο μικροσκόπιο για την ανάδειξη των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Μονάχα ως έκπληξη δεν αντιμετωπίστηκε η διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής Λέσβου εδώ και καιρό είχε απασχολήσει με την συμπεριφορά του με αρκετούς να θεωρούν, πως η ανοχή από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, κράτησε περισσότερο από όσο θα έπρεπε.

Είναι προφανές πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα ήθελε σε αυτή την περίοδο να ανοίξει ζήτημα διαγραφών. Ωστόσο η συγκεκριμένη αποτελούσε μονόδρομο μία και ο κ. Παρασκευαΐδης είχε προ πολλού ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή.

Τις τελευταίες ημέρες πάντως τα τύμπανα του πολέμου στο κόμμα δείχνουν να χτυπούν σε πιο χαμηλή ένταση. Κανείς πάντως δεν πιστεύει πως αυτή η ηρεμία θα κρατήσει για πολύ, πόσο μάλλον μέχρι το συνέδριο. Εκεί που αναμένεται να ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο και να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του κόμματος.

Η μάχη των συσχετισμών

Μετά την απόφαση για τον τρόπο εκλογή των συνέδρων που αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης πλέον η κάθε πλευρά έχει ξεκινήσει τους υπολογισμούς της. Σύμφωνα με τα δεδομένα πλέον η περιφέρεια, εκεί δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ πήγε καλά σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές, θα είναι αυτή που θα εκλέξει τον μεγαλύτερο αριθμό συνέδρων.

Οι τέσσερις νομοί της Κρήτης, Αχαΐα Μεσσηνία Ηλεία, Αρκαδία, Αργολίδα, Γρεβενά, Δωδεκάνησα, Κοζάνη, Χίος Πιερία, είναι οι νομοί που μπαίνουν στο μικροσκόπιο, αφού σε αυτούς του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε μεγάλα ποσοστά και κατά κανόνα ήταν δεύτερο κόμμα. Άρα θα έχουν και τον πρώτο λόγο στον αριθμό των συνέδρων. Πρόκειται για περιοχές που το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς, όπως αποδείχτηκε και από τα ποσοστά που συγκέντρωσαν, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Στον αντίποδα οι τέσσερις εκλογικές περιφέρειες των Αθηνών, οι δύο της Αττικής, οι δύο της Θεσσαλονίκης, οι δύο του Πειραιά, η Λάρισα, η Ξάνθη, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα και η Σάμος αποδείχτηκαν «αφιλόξενες», για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό, πως σε καμία από αυτές, δεν βρέθηκε πάνω από την τρίτη θέση στις ευρωεκλογές.

Μάλιστα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αττική και Πειραιά, βρέθηκε στην τέταρτη θέση, πλην των Β΄ Δυτικής Αττικής και Β΄ Πειραιώς που βρέθηκε πέμπτο.

Όλες αυτές οι περιοχές λοιπόν θα εκλέξουν σαφώς λιγότερους συνέδρους, άσχετα αν πληθυσμιακά, είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλες. Και για να γίνει πιο κατανοητό σύμφωνα με εκτιμήσεις το λεκανοπέδιο θα απολέσει περίπου 500 σύνεδρους, οι οποίο θα εκλεγούν από την περιφέρεια.

Προσυνεδριακή διαδικασία Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ άγνωστο παραμένει πότε θα γίνει η προσυνεδριακή διαδικασία της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 15 Μαρτίου είναι προγραμματισμένες οι εκλογές ανάδειξης των συνέδρων. Οπότε οι διαθέσιμες Κυριακές είναι η 1η Μαρτίου και μία εβδομάδα μετά. Εκτός αν γίνει η έκπληξη και πάει στις 22 Μαρτίου δηλαδή πέντε ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Την προηγούμενη Τρίτη πάντως στο πλαίσιο του περιφερειακού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «πράξεις για την Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου και ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Κατσαντώνης παρουσίασαν έρευνα για τους νέους της κεντρικής Μακεδονίας.

Η έρευνα έγινε σε 610 νέες και νέους ηλικίας 17- 35 ετών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης η οποία είναι Εθνική πρωτεύουσα νέων του 2026. Το κυριότερα στοιχεία της, ότι έξι στους δέκα έχουν αποφασίσει ή το σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό και η απαισιοδοξία τους για το μέλλον.

Τέλος τις προηγούμενες ημέρες άνοιξαν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για να υποβληθούν προτάσεις για τα βασικά κείμενα του Συνεδρίου, τη Διακήρυξη, το Πρόγραμμα και το Καταστατικό, αλλά και τις υποψηφιότητες για το συνέδριο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ