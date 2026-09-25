Οι μεταγραφές της Δούρου, τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη, τα ρεφενέ γραφεία της ΕΛΑΣ και το μυστήριο για Τσαπανίδου και Αχτσιόγλου

Να τινάξει την μπάγκα στον αέρα επιχειρεί η Ρένα Δούρου. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. βάζει στην άκρη τον πονοκέφαλο Πολάκη, που επιθυμεί εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου επικεφαλής και πυκνώνει τις επαφές της με ανεξάρτητους βουλευτές και πρώην στελέχη που δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλο κόμμα.

Κοινό χαρακτηριστικό πως είναι έντονο το γυναικείο άρωμα. Τρεις κυρίες λοιπόν έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την “Κουμουνδούρου”. Αντίστοιχο άρωμα και για 2 πρώην στελέχη. Όλοι και όλες πάντως ζητούν από την κ. Δούρου χρόνο, καθώς δεν έχουν αποφασίσει ακόμη το επόμενο βήμα τους…

Σε αναμονή στο ΠΑΣΟΚ σε ότι αφορά τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Ανάμεσα τους φυσικά και η Α’ και η Β’ Θεσσαλονίκης. Ειδικά για την δεύτερη λέγεται πως είναι πολύ κοντά στο να οριστικοποιηθεί η τελική λίστα.

Από τα ονόματα που ακούγονται έντονα και πάλι για την Α’ Θεσσαλονίκης είναι αυτό του Μάρκου Μπόλαρη. Ο πρώην βουλευτής έχει ισχυρούς δεσμούς με την πόλη και αναμένεται να ανακατέψει αρκετά την τράπουλα.

Γραφεία στη Θεσσαλονίκη αναζητούν οι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ωστόσο όπως τους ξεκαθάρισαν από την “Αμαλίας” δεν υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης. Οπότε η λύση που θα βρεθεί θα πρέπει να είναι οικονομική. Και προφανώς θα ισχύσει αυτό που είχε συζητηθεί σε μία από τις συναντήσεις τους, ότι δηλαδή τα βασικά στελέχη του πυρήνα, θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Μαθαίνουμε επίσης πως στην πόλη τα τοπικά στελέχη έχουν μπερδευτεί λίγο με τα πολλά πήγαινε – έλα αναφορικά με τις κ. Πόπη Τσαπανίδου και Έφης Αχτσιόγλου. Αμφότερες εμφανίζονται μία στην Α Θεσσαλονίκης και μία σε διαφορετικές περιφέρειες. Απαντήσεις μην περιμένετε, αφού και στο κόμμα δεν έχουν αποφασίσει που θα τις αξιοποιήσουν.

ΣΤ.ΑΛ.