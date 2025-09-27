Οι λόγοι που τα κοράκια αποκαλούνται «ιπτάμενοι πίθηκοι»

Τα κοράκια είναι συνδεδεμένα με κάτι το τρομακτικό. Αμέτρητες ταινίες τρόμου τα παρουσιάζουν ως σημάδι κακού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που τα ακολουθούν τόσες δεισιδαιμονίες.

Εξαιτίας αυτού, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια πίσω από αυτά τα πλάσματα. Ωστόσο, οι ερευνητές που δεν πιστεύουν σε όλα αυτά μελέτησαν αυτό το ζώο και ανακάλυψαν ότι πρόκειται για ένα απίστευτα έξυπνο πουλί με πολλές ιδιαίτερες ικανότητες.

Ο Αμερικανός ερευνητής- καθηγητής της άγριας ζωής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και συγγραφέας, John Marzluff, αλλά και πολλοί άλλοι επιστήμονες τα χαρακτηρίζουν ”ιπτάμενους πιθήκους”. Ο λόγος για αυτό; Η εξυπνάδα τους και οι ικανότητές τους σε πολλά πράγματα. “Πάντοτε τα αποκαλώ ιπτάμενα πιθηκάκια. Ένα κοράκι είναι ένα μικρό ιπτάμενο πιθηκάκι. Διαθέτει αξιοσημείωτη ευφυΐα και πολύπλοκο εγκέφαλο, συγκρίσιμο σε ορισμένα σημεία με αυτόν των πρωτευόντων και των πιθήκων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν την ικανότητα να λύνουν προβλήματα, να αναγνωρίζουν πρόσωπα και να επικοινωνούν μεταξύ τους με πολύπλοκους τρόπους, όπως ακριβώς κάνουν τα πρωτεύοντα”, αναφέρει ο Marzluff.

Με εγκέφαλο σε μεγέθους αντίχειρα

Ο Marzluff και η ομάδα του είναι μεταξύ των ερευνητών που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να μάθουν περισσότερα για τα κοράκια. Μετά από εντατική μελέτη του συγκεκριμένου ζώου ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλος ενός κόρακα έχει το μέγεθος του ανθρώπινου αντίχειρα. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το μικρό μέγεθος του σώματός τους, τα κοράκια έχουν σχετικά μεγάλο εγκέφαλο. Αυτό επιτρέπει στο ζώο να έχει την ευφυΐα που έχουν τα πρωτεύοντα, των οποίων ο εγκέφαλος έχει υψηλή πυκνότητα νευρώνων. Υψηλή πυκνότητα νευρώνων σημαίνει ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος ή του εγκεφάλου υπάρχουν πολλοί νευρώνες σε σχέση με τον όγκο ή την επιφάνειά της.

Ένα πείραμα έδειξε ότι τα κοράκια μπορούν να βρουν τη λύση σε διάφορα πράγματα και σε πολύπλοκες αποστολές, όπως, για παράδειγμα, το να φτάσουν σε απόσταση για να πάρουν φαγητό. Αυτό είναι κάτι που τα βοηθάει να επιβιώσουν. Η ικανότητά τους να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα είναι μια ιδιότητα που συχνά συνδέεται με την ευφυΐα των πιθήκων και των πιθηκοειδών.

Το μεγάλο επίσης μέγεθος του εγκεφάλου τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα. Ο Marzluff με την ομάδα του έκαναν το εξής πείραμα: Φορώντας μάσκες κατέγραψαν τους ήχους που έκαναν τα κοράκια. Και από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, διαπίστωσαν ότι τα κοράκια μπορούν να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα με βάση τους ήχους που κάνουν. Ο εγκέφαλος ενός κόρακα μπορεί να αναγνωρίζει ανθρώπους που είναι φιλικοί μαζί του και αυτούς που είναι απειλή για αυτόν. Με άλλα λόγια τα ζώα αυτά όχι μόνο μπορούν να ξεχωρίζουν τα πρόσωπα των ανθρώπων, αλλά μπορούν επίσης να ξεχωρίζουν ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί, κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.

Εντυπωσιακό επίσης είναι και ένα άλλο στοιχείο. Ο Marzluff αναφέρει:” Τα κοράκια μπορούν να θυμούνται το πρόσωπό σας και τη συμπεριφορά σας απέναντί τους. Και ίσως να τα θυμούνται όσο ζουν. “Αναγνωρίζουν συγκεκριμένα άτομα που είναι σημαντικά για αυτούς. Όταν κάποιος κάνει κάτι επικίνδυνο, το σημειώνουν, το θυμούνται, ακόμα και για όλη τους τη ζωή.

Αν τα παρατηρήσετε, συχνά θα δείτε ότι σας κοιτάζουν και βγάζουν κάποιους ήχους. Στην πραγματικότητα μιλάνε για εσάς και τα συναισθήματά τους απέναντί σας. Όπως τα πρωτεύοντα, τα κοράκια μπορούν να δημιουργήσουν στενές σχέσεις με τους ανθρώπους και να θυμούνται, όπως αναφέραμε, τα πρόσωπά τους. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την ικανότητά τους να επικοινωνούν για τις πηγές τροφής και τους κινδύνους, όπως τα άλλα ζώα, μπορούν να επικοινωνήσουν και τα συναισθήματά τους”, θα πει ο Marzluff