Οι λόγοι που η γάτα μας δεν ηρεμεί καθόλου μέσα στο σπίτι

Είναι φορές που αναζητούμε τη γάτα μέσα στο σπίτι, αφού έχουμε ώρες να τη δούμε και να την ακούσουμε. Υπάρχουν όμως και αυτές που δεν μπορεί καθόλου να ησυχάσει μέσα στο σπίτι και αναρωτιόμαστε πώς θα την ηρεμήσουμε.

Η γάτα κοιμάται τα δύο τρίτα της ημέρας της, άρα είναι λογικό να μην τη βλέπουμε συχνά μέσα στη μέρα. Όταν όμως είναι ξύπνια και δραστήρια, υπάρχουν φορές που είναι ασταμάτητη και μας κάνει να νομίζουμε ότι μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα στον καναπέ και τον πάγκο. Τις περισσότερες φορές είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά, όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπου δεν ηρεμεί με τίποτα μέσα στο σπίτι.

Αυτό σημαίνει πως νιαουρίζει συνεχώς, είναι ανήσυχη, δεν κάθεται σε ένα μέρος, σκαρφαλώνει και κάνει ζημιές, όπως το να σκορπίζει την άμμο και τις κροκέτες της στο πάτωμα. Αυτά είναι φυσικό να γίνονται από την φουντωτή φίλη μας, όμως κάποια στιγμή ηρεμεί και χαλαρώνει στο κρεβάτι της. Τι μπορεί να συμβαίνει όμως όταν αυτή η συμπεριφορά συμβαίνει σε μόνιμη βάση;

Οι πιο συχνοί λόγοι που κάνουν τη γάτα μας να έχει ανησυχία και να μην είναι ήρεμη είναι:

1. Έχει συσσωρευμένη ενέργεια. H γάτα εκτός από μια ποιοτική τροφή, ένα μαλακό κρεβάτι και χάδια από εμάς, χρειάζεται κίνητρα να παραμένει δραστήρια, τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική της υγεία. Αυτά μπορούμε να της προσφέρουμε με παιχνίδια που θα την ενθουσιάσουν, θα είναι κατάλληλα για την ηλικία της και θα μπορεί να παίξει είτε μόνη είτε μαζί μας ή με τα άλλα κατοικίδια του σπιτιού. Ονυχοδρόμια, ραβδάκια, μαλακά παιχνίδια να μασήσει, μπαλάκια, χαρτόκουτα, είναι μερικά από τα αντικείμενα που θα της προκαλέσουν το ενδιαφέρον και θα την κρατήσουν απασχολημένη. Αν πρόκειται για ηλικιωμένη γατούλα, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα παιχνίδια στις δυνατότητές της, έτσι ώστε να μπορεί να παίξει μαζί τους άνετα, χωρίς να ταλαιπωρείται και τελικά να τα αποφεύγει.

2. Την ενοχλεί κάτι μέσα στο σπίτι. Από μια αλλαγή στα έπιπλα, μέχρι ένας επισκέπτης, όλα αυτά είναι πράγματα που διαταράσσουν την ηρεμία της και της προκαλούν νευρικότητα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Οι γάτες αγαπούν τη σταθερότητα και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις αλλαγές, ειδικά τις μεγάλες, όπως μια μετακόμιση ή ένα ταξίδι. Γι’ αυτό μπορεί να τη δούμε να μην ηρεμεί με τίποτα τις πρώτες μέρες, ακόμη και εβδομάδες, μετά από μια αλλαγή σπιτιού ή μετά από ένα ταξίδι. Δεν χρειάζεται να είναι πολύωρο, αρκεί που μπήκε στο κλουβί και στο αυτοκίνητο και έζησε τη διαδρομή. Μπορεί όμως να είναι και ένας θόρυβος που ακούει και την αναστατώνει. Αν για παράδειγμα, γίνονται εργασίες μέσα στο σπίτι ή στη γειτονιά, είναι πιθανό να τη δείτε να ψάχνει να βρει κρυψώνα.

3. Αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Γνωρίζουμε πως οι γάτες δεν μπορούν να μιλήσουν και να μας πουν τι αισθάνονται, όπως όλα τα ζώα άλλωστε. Έχουν όμως διάφορους τρόπους να δείχνουν πως δεν νιώθουν καλά, ότι πονάνε και έχουν κάτι που δεν τις αφήνει να ηρεμήσουν. Μπορεί να είναι ένα πρόβλημα στο στομάχι, ένας τραυματισμός που δεν είναι ορατός σε εμάς και να χρειάζεται να την εξετάσει κτηνίατρος.

Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε κηδεμόνας γνωρίζει το κατοικίδιό του και μπορεί να διακρίνει τις αλλαγές στη συμπεριφορά του. Αν εντοπίσει ότι το ζωάκι του είναι πιο ήρεμο ή πιο ανήσυχο από ό,τι συνήθως, θα πρέπει να εξετάσει τους παραπάνω λόγους για να δει μήπως φταίει κάτι από όλα αυτά.