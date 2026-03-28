Οι λάθος τρόποι που δείχνουμε την αγάπη μας στον σκύλο- Οι λόγοι που εκείνος μπορεί να αντιδράσει άσχημα

Σας πλησιάζει ο μικρόσωμος σκύλος σας τον οποίο λατρεύετε. Χωρίς να το σκεφτείτε τον παίρνετε αγκαλιά για να του δείξετε πόσο τον αγαπάτε. Μήπως όμως αυτός είναι ένας λάθος τρόπος για να δείξετε την αγάπη σας;

Ο δεσμός ανάμεσα σε εσάς και τον σκύλο σας είναι πραγματικά μοναδικός. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πούμε εμείς. Ο σκύλος σάς δίνει χαρά, σας κάνει ευτυχισμένους και σας προσφέρει την άνευ όρων αγάπη του. Η αφοσίωσή του μάλιστα είναι κάτι απίστευτο. Είναι ο καλύτερός σας φίλος.

Και εσείς από την πλευρά σας θέλετε να του δείξετε πόσο τον αγαπάτε και πόσο θέλετε να είναι στη ζωή σας. Όμως αυτό οι περισσότεροι το κάνουμε συχνά με λάθος τρόπο. Με τρόπο που μάλλον εκείνος δεν πολυκαταλαβαίνει.

Εσείς πώς δείχνετε την αγάπη σας στο κατοικίδιό σας; Είναι δυνατόν να το αγαπάτε υπερβολικά αλλά με τρόπο που ενισχύει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές από μέρους του; Έχετε κατανοήσει πώς εκείνο δείχνει τη δική του αγάπη; Έχουν κοινά αυτοί οι δύο τρόποι; Αν ναι, όλα είναι καλά. Αν όχι, πρέπει να αλλάξετε τρόπους και να υιοθετήσετε κάποιους που καταλαβαίνει το ζωάκι σας. Αυτό είναι το κλειδί για μια πιο δυνατή σχέση.

Ακολουθεί ένας οδηγός για το πώς να δείχνετε την αγάπη σας με τρόπο που να κατανοεί το ζώο σας ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θετική συμπεριφορά του και την εμπιστοσύνη ανάμεσά σας.

Οι σκύλοι χρειάζονται όρια

Αυτό είναι κάτι βασικό και πρέπει να γίνεται από την πρώτη στιγμή που ξεκινάτε την εκπαίδευση του σκύλου σας. Αν είστε χαλαροί ως προς την ανατροφή του, όσο και αν είστε καλοπροαίρετοι, είναι λάθος. Γιατί οι σκύλοι χρειάζονται καθοδήγηση. Χρειάζονται όρια. Χωρίς αυτά μπορεί να γίνουν υπερπροστατευτικοί, απαιτητικοί ή ακόμη και επιθετικοί.

Να ξέρετε ότι τα σωστά όρια δεν σημαίνουν λιγότερη αγάπη. Σημαίνουν τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος βασισμένο στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Το να μάθετε στον σκύλο σας τι επιτρέπεται και τι όχι σημαίνει αγάπη.

Κατανοώντας τον τρόπο που οι σκύλοι δείχνουν την αγάπη τους

Εδώ είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον τρόπο που συνήθως δείχνουμε εμείς την αγάπη μας στον σκύλο μας αλλά και τον τρόπο που ο σκύλος δείχνει τη δική του.

Οι άνθρωποι συχνά δείχνουν την αγάπη τους με αγκαλιές, φιλιά και έντονη σωματική επαφή. Έτσι δεν είναι; Όμως οι σκύλοι εκφράζονται διαφορετικά, κάτι που σίγουρα όλοι ξέρουμε.

Οι σκύλοι δείχνουν την αγάπη τους με κινήσεις, όπως το να μας ακουμπούν απαλά, να μας σπρώχνουν με τη μύτη τους ή να επιλέγουν να κάτσουν κοντά μας. Το ήρεμο χάιδεμα από μέρους μας στα σημεία που θέλει ο σκύλος ενισχύει τον δεσμό ανάμεσά μας χωρίς να δημιουργεί σύγχυση. Ο σκύλος θέλει απλά πράγματα, απαλές κινήσεις και απαλά χάδια.

Ορισμένες μορφές επαφής μπορεί να παρερμηνευτούν. Για παράδειγμα, μια αγκαλιά μπορεί να φαίνεται τρυφερή σε εμάς, αλλά ένας σκύλος μπορεί να την εκλάβει ως κυριαρχική ή πιεστική. Αντί για αυτό, προτιμήστε, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, απαλές κινήσεις, όπως χάδια κάτω από το σαγόνι, πίσω από τα αυτιά και ήρεμες κινήσεις στο σώμα.

Σεβαστείτε τον χώρο του σκύλου. Έτσι θα νιώσει πιο άνετος. Είναι και αυτός ένας τρόπος να δείξετε την αγάπη σας με σωστό τρόπο.

Και κάτι σημαντικό: Τα παιδιά συχνά είναι άτσαλα όταν δείχνουν την αγάπη τους και αναστατώνουν τον σκύλο, ο οποίος μπορεί να αντιδράσει άσχημα. Υπενθυμίστε τους να κινούνται αργά και ήρεμα ώστε να αρχίσει να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτά και τον σκύλο.

Μάθετε πράγματα στον σκύλο σας μέσω συσχετισμών

Αν ένας σκύλος έχει ζήσει στο παρελθόν κακοποίηση, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο. Μην αρχίσετε τις αγκαλιές, τις νευρικές κινήσεις και άλλα νομίζοντας ότι δείχνετε την αγάπη σας. Ο σκύλος μπορεί να μπερδευτεί και να αντιδράσει. Περιμένετε ξεκάθαρα σημάδια από τη γλώσσα του σώματός του ότι είναι άνετος με τη σωματική επαφή. Αυτό είναι αγάπη με τον σωστό τρόπο.

Τι κάνουμε όταν έχουμε έναν μικρόσωμο σκύλο; Τον σηκώνουμε για αγκαλιές και φιλιά. Εντάξει, είναι δελεαστικό κάτι τέτοιο, για να λέμε την αλήθεια, αλλά είναι λάθος. Είναι υπερβολικό. Σκεφτείτε ότι οι σκύλοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το να τους σηκώνουν συχνά. Συνήθως αυτό συμβαίνει μόνο από τη μητέρα τους όταν είναι κουτάβια.

Οι μικρόσωμοι σκύλοι είναι και αυτοί σκύλοι. Με το να πηγαίνουμε και να τους σηκώνουμε μπορεί να νιώσουν παγιδευμένοι ή να νιώσουν στρες. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ή και επιθετικές συμπεριφορές. Το να έχουν τα πόδια τους στο έδαφος τους βοηθά να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά.

Ένας ισχυρός δεσμός βασίζεται στην αγάπη, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Μαθαίνοντας να δείχνετε την αγάπη σας με τρόπους που καταλαβαίνει ο σκύλος σας, ενισχύετε τη θετική του συμπεριφορά και δυναμώνετε τη σχέση ανάμεσά σας.

Η σημασία του σωστού timing στην αγάπη

Ακόμα και στο να εκφράσετε την αγάπη σας στον σκύλο σας πρέπει να υπάρχει το σωστό timing. Τι σημαίνει αυτό; Αν τον αγκαλιάζετε όταν δείχνει άσχημη συμπεριφορά ή αν του δίνετε σημασία εκείνη τη στιγμή, εκείνος θα την επαναλάβει για να τραβήξει το ενδιαφέρον σας. Ένας επίσης υπερβολικά ενθουσιώδης ή παρηγορητικός τόνος τη λάθος στιγμή μπορεί να ενισχύσει ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Αντί για αυτό, επιβραβεύστε την ήρεμη και επιθυμητή συμπεριφορά του.

Υπάρχουν φορές που δεν μπορούμε να βρούμε την ισορροπία σε αυτά. Είναι απολύτως κατανοητό. Το να απευθυνθείτε σε ένα επαγγελματία εκπαιδευτή είναι μια καλή λύση. Θα σας βοηθήσει και θα σας καθοδηγήσει ώστε να χτίσετε μια σχέση με τον σκύλο σας βασισμένη στην κατανόηση και την εμπιστοσύνη.

