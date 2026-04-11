Οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν – Ποια η στάση των ΗΠΑ

Τις κόκκινες γραμμές με τις οποίες έφτασε στο Πακιστάν αποκάλυψε το Ιράν λίγο πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Αυτές αφορούν την κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, την απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και μια εκεχειρία που θα επιβληθεί σε όλη την περιοχή, δηλαδή και στο Λίβανο.

Αυτό έγινε κατά τη συνάντηση που είχε η ιρανική αντιπροσωπεία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το βέβαιο ότι οι ΗΠΑ θα έχουν πολλές αντιρρήσεις και δεν θα δεχθούν εύκολα τους ιρανικούς όρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λευκός Οίκος έσπευσε να διαψεύσει την πληροφορία ότι έδωσε το πράσινο φως για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, όπως ισχυρίστηκε νωρίτερα η Τεχεράνη, ενώ ο Τραμπ έχει τονίσει ότι δεν θα δεχθεί καμία κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης αν και υποστήριξε πως η αποστολή αντιπροσωπείας στο Πακιστάν καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, προειδοποίησε ωστόσο ότι «το δάκτυλο παραμένει στη σκανδάλη».

«Πιστεύουμε στον διάλογο και είμαστε λογικοί, αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε, θέση που έχουν σπεύσει να υπογραμμίσουν και τα υψηλόβαθμα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν όπως ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ αλλά και ο υπουργός Αμπάς Αραγκτσί.