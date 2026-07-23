Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού για τους ηλικιωμένους σκύλους – Πώς θα τους προστατεύσουμε

Τις μέρες που έχει ζέστη, ακούμε πως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αποφεύγουν να κυκλοφορούν το μεσημέρι και να μένουν σπίτι, στη δροσιά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους γεράκους σκύλους μας.

Εμείς οι άνθρωποι βρίσκουμε διάφορους τρόπους για να γίνει το καλοκαίρι πιο υποφερτό: Πάμε για μπάνιο, ανεβαίνουμε στο βουνό για δροσιά, κάνουμε βόλτες στη θάλασσα λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, πάμε σε οργανωμένα κάμπινγκ και κοιμόμαστε στις αιώρες κάτω από τα δέντρα. για τους ανθρώπους το καλοκαίρι είναι ώρες στην παραλία με κολύμπι, περίπατους στην χρυσαφένια άμμο, χαλαρούς ύπνους στην αιώρα.

Για όλους τους σκύλους, το καλοκαίρι μπορεί να είναι ανυπόφορο και κρύβει πολλούς κινδύνους. Ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, που έχουν ήδη επιβαρυμένη υγεία.

Δεν θα πρέπει να πιέζουμε τους σκύλους αυτούς να κάνουν τις δραστηριότητες που έκαναν παλιότερα όπως κολύμπι και φρίσμπι. Αντίθετα, με τη βοήθεια του κτηνίατρου, θα πρέπει να ξέρουμε τις αντοχές του, αλλά και τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Το κατοικίδιό μας είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να μας ευχαριστήσει, όμως το σημαντικό είναι να μην το εξαντλούμε.

Ας δούμε μερικές συμβουλές για να προστατεύσουμε τον τετράποδο γεράκο μας από τους κίνδυνους του καλοκαιριού:

1. Προσαρμόζουμε το ωράριο στις βόλτες. Ιδανικά πρέπει να βγάζουμε τον σκύλο νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουμε το καυτό πεζοδρόμιο, για να μην πάθει έγκαυμα στις πατούσες του. Αυτός ο κανόνας ισχύει σε όποια ηλικία κι αν είναι.

2. Δίνουμε στον σκύλο άφθονο νερό: Οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο από αφυδάτωση, ειδικά αν πάσχουν από ασθένειες όπως διαβήτης ή νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαχανιάζουν, χάνουν ακόμα περισσότερα υγρά και ο οργανισμός τους δεν καταφέρνει να απορροφήσει αποτελεσματικά το νερό που πίνουν. Θα πρέπει να τσεκάρουμε μέσα στη μέρα αν έχει αρκετό και δροσερό νερό, αλλά και αν το πίνει κιόλας. Αν δεν πίνει σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αρκετοί γεράκοι έχουν προβλήματα κινητικότητας, οπότε ίσως είναι μια καλή ιδέα να έχουμε δίπλα στο κρεβάτι τους ένα μπολ, ή σε όποια σημεία του σπιτιού περνάνε περισσότερο χρόνο μέσα στη μέρα. Ρωτήστε τον κτηνίατρο μήπως η υγρή τροφή τον βοηθήσει να διατηρηθεί ενυδατωμένος. μπορείτε να προσθέσετε στη διατροφή του υγρή τροφή.

3. Κατάλληλη θερμοκρασία στο χώρο. Δεν πρέπει να τον αφήνουμε να βγαίνει στο μπαλκόνι και την αυλή τις μέρες με καύσωνα. Τον κρατάμε μέσα και ανοίγουμε το κλιματιστικό ή τον ανεμιστήρα. Δοκιμάζουμε να του δώσουμε ένα στρωματάκι δροσιάς ή μια παχιά βρεγμένη πετσέτα για να ξαπλώσει. Όσο μεγαλώνει, τόσο ο μεταβολισμός του μειώνει το ρυθμό του, άρα δυσκολεύεται το καρδιακό του σύστημα να αντιμετωπίσει και να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες. Αν θέλει να βγει στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, τον αφήνουμε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

4. Ταξιδεύουμε με ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Αν κάνουμε ένα οδικό ταξίδι με τον ηλικιωμένο σκύλο μας, αποφεύγουμε τις μεσημεριανές ώρες, γιατί θα ζεσταθεί και αυτός και εμείς. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής έχουμε ανοιχτό τον κλιματισμό και καλό θα είναι βάλουμε σκίαστρα στα πίσω τζάμια.

5. Συζητάμε με τον κτηνίατρο. Εκείνος γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του σκύλου, τις ασθένειες που έχει, αλλά και πώς να τις αντιμετωπίσει. Κάθε επιπλέον χρόνος στον σκύλο, φέρνει και περισσότερα προβλήματα για την υγεία του, άρα χρειάζεται και διαφορετική φροντίδα. Μπορεί να μας βοηθήσει στο να αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα θερμοπληξίας, αλλά και αν μπορούν κάποια αξεσουάρ όπως τα γιλέκα δροσιάς να τον ανακουφίσουν από τη ζέστη.

Τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν ηλικιωμένο σκύλο που άρχισε να μην κοιμάται καλά

Δυνατά ροχαλητά, τινάγματα των ποδιών και διάφοροι αστείοι ήχοι. Οι σκύλοι, όπως ξέρουμε, αγαπούν τον ύπνο.

6. Φροντίζουμε το τρίχωμά του. Ζητάμε συμβουλές από έναν επαγγελματία groomer για να μας πει τι χρειάζεται ο σκύλος, ανάλογα με τη φυλή και το τρίχωμα που έχει, για να αναπνέει το δέρμα του. Είναι σημαντικό να διώχνουμε το νεκρό τρίχωμα, αλλά και να τον κουρεύουμε ανάλογα με τις ανάγκες του. Δεν θα πρέπει να τον ξυρίζουμε, γιατί το τρίχωμα τον προστατεύει από τα ηλιακά εγκαύματα.

Ο σκυλάκος μας έχει διαφορετικές ανάγκες από τότε που ήταν ένα δραστήριο κουτάβι αλλά και ως ενήλικος. Και ο ίδιος ενδεχομένως να ήθελε να πιάσει το μπαλάκι και το φρίσμπι, αλλά προτιμάει να ρίξει έναν υπνάκο κάπου δροσερά. Φροντίζουμε να του παρέχουμε ό,τι χρειάζεται για να περάσει το καλοκαίρι ασφαλής και περιτριγυρισμένος από αγάπη!