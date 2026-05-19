Οι κερδισμένοι του συνεδρίου της ΝΔ, το μήνυμα Φίσκα και η εκδήλωση Στυλιανίδη

Γράφει ο “Γέρων”

Για τη… λιστομαχία στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας σας είχαμε ενημερώσει στο παρελθόν ήδη απο τις εκλογές συνέδρων. Οι προβλέψεις όσων γνωρίζουν την γαλάζια ανθρωπογεωγραφία επιβεβαιώθηκαν και οι περισσότεροι σύνεδροι είναι της επιρροής των Γρηγόρη Δημητριάδη, Κυριάκου Πιερρακάκη, Παύλου Μαρινάκη και Άδωνι Γεωργιάδη.

Αν συζητήθηκαν δύο πρόσωπα περισσότερο στο συνέδριο της ΝΔ αυτοί ήταν οι Γρηγόρης Δημητριάδης, που έχει μεγάλη κινητικότητα τους τελευταίους μήνες στη βάση και την οργάνωση του κόμματος, και του Κυριάκου Πιερρακάκη που ενισχύει την εσωκομματική του θέση. Στο πλαίσιο αυτό και επίσης συζητήθηκε το κάλεσμά του το βράδυ της Παρασκευής, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας, στο Abi Rouge στη Συγγρού. Μέλη της κυβέρνησης, όπως οι Λιβάνιος, Μαρινάκης, Παπαστεργίου, Πετραλιάς, Κώτσης, Παπαϊωάννου, Καλαφάτης, Βολουδάκη, δεκάδες βουλευτές και εκατοντάδες σύνεδροι και νεολαίοι της ΝΔ έδωσαν το παρών, μεταξύ των οποίων και η θεσσαλονικιά πολιτευτής Αφροδίτη Νέστορα.

Ο διευθυντής της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ανέστης Φίσκας επέλεξε να μην είναι υποψήφιος για την νέα Πολιτική Επιτροπή ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στο ανώτατο κομματικό όργανο του κόμματος. “Σήμερα ολοκληρώνεται η θητεία μου ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είμαι υποψήφιος, ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες νεοδημοκράτες που με εξέλεγαν δεύτερο σε σειρά ψήφους σύνεδρο από τη Θεσσαλονίκη. Παραμένω παρών, όπως όλα αυτά τα χρόνια, στη δύσκολη μάχη που έχουμε μπροστά μας με κοινό στόχο την τρίτη αυτοδύναμη νίκη της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτόν τον δύσκολο αγώνα θα τον δώσω στη Θεσσαλονίκη και τον τόπο μου, με όλες μου τις δυνάμεις, όπως έμαθα να κάνω από μικρό παιδί”, έγραψε ο ίδιος στο facebook. Βέβαια η επιλογή του Φίσκα να μην κατέβει στην ΠΕ ίσως σχετίζεται και με την πρόθεσή του στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να είναι υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς.

Πολλοί υπουργοί και βουλευτές έδωσαν το παρών στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη που πραγματοποιήθηκε στο “Αριστοτέλειον” χθες το βράδυ. Εκεί οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Νίκος Παπαϊωάννου, Άννα Ευθυμίου και Γιάννης Λοβέρδος καθώς και οι βουλευτές Θόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Στράτος Σιμόπουλος και Δημήτρης Κούβελας. Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς και οι προκάτοχοί του Βάκης Φραντζής και Μηνάς Σαμαντζίδης. Εμένα πάντως μεγαλύτερη εντύπωση μου προκάλεσε πως βουλευτές της ΝΔ απο τη Θεσσαλονίκη, όπως η Ευθυμίου και ο Καράογλου, έστελναν τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα που προσκαλούσαν στην εκδήλωση.

Σας είχαμε ενημερώσει για την προσπάθεια τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, των Χρήστου Παπαστεργίου, Γιάννη Μυλόπουλου και Βασίλη Ρόκου για κοινό αντιπολιτευτικό μέτωπο απέναντι στη διοίκηση της Περιφέρειας και, ίσως, και δημιουργία κοινής παράταξης για τις επόμενες εκλογές. Οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων δίνουν την Πέμπτη συνέντευξη Τύπου ενόψει εκδήλωσης που προγραμματίζουν με θέμα “Το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” την Πέμπτη 4 Ιουνίου.