Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν δρόμους και γέφυρες στο Ιραν – Στο στόχαστρο και το νησί Χάργκ

Γέφυρες και ένας αυτοκινητόδρομος επλήγησαν σήμερα στο Ιράν , σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να φαίνεται ότι υλοποιούν την απειλή τους να επιτεθούν σε πολιτικές υποδομές χωρίς να περιμένουν την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Καθώς το αμερικανικό τελεσίγραφο λήγει σήμερα στις 8:00 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «ευρύ κύμα πληγμάτων με στόχο δεκάδες υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς».

Κατά την 39η ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, οι βομβαρδισμοί στοχοθέτησαν την επαρχία Αλμπόρζ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δέκα οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατοικημένη περιοχή, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Δύο γέφυρες επλήγησαν νοτίως της Τεχεράνης, εκ των οποίων μία στην Κασάν, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, και μία άλλη κοντά στην Κομ. Επίσης, έκλεισε σημαντικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Ταμπρίζ με την Τεχεράνη, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ύστερα από επίθεση, σύμφωνα πάντα με τον ιρανικό Τύπο.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων από και προς την πόλη Μασχάντ, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της χώρας στο βορειοανατολικό Ιράν, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού. Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους Ιρανούς να μην ταξιδέψουν με τρένο μέχρι τις 8.30 ώρα Ελλάδος σήμερα.

Επίσης, εξαπολύθηκαν πλήγματα κατά της νήσου Χαργκ στον Κόλπο, νευραλγικό κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε επιπλέον πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ του Ιράν, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επιθέσεις κατά υποδομών που «θα στερήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής επί χρόνια».

«Μέχρι στιγμής, έχουμε επιδείξει μεγάλη αυτοσυγκράτηση στο πνεύμα της καλής γειτονίας, αλλά αυτά τα αποθέματα έχουν πλέον εξαντληθεί», προειδοποιούν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Αν ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, η απάντησή μας θα απλωθεί πέρα από τα όρια της περιοχής», προειδοποιούν οι Φρουροί.