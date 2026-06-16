Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μετά τη συμφωνία

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μετά το δημοσίευμα της WST, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές υποχώρησε περαιτέρω: Γύρω στις 19.10 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, είχε πέσει στα 78,87 δολάρια το βαρέλι (-5,17%) ενώ το αμερικανικό WTI, παράδοσης Ιουλίου, κυμαινόταν στα 75,96 δολάρια το βαρέλι (-5,93%).