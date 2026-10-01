Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ενδεχόμενη νέα σύγκρουση με το Ιράν – Τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Σε περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσοντας στην περιοχή ένα τρίτο αεροπλανοφόρο, καθώς και δεύτερη δύναμη Πεζοναυτών.

Την πληροφορία μετέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στον δημοσιογράφο του Axios, Μπάρακ Ραβίντ, εν μέσω της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt πρόκειται να αναχωρήσει την Κυριακή με προορισμό τη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Μία ημέρα αργότερα, τη Δευτέρα, αναμένεται να αναχωρήσει και δεύτερη αμφίβια δύναμη, η οποία θα μεταφέρει μονάδες του Σώματος Πεζοναυτών, διευρύνοντας περαιτέρω την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, η συγκεκριμένη ανάπτυξη δυνάμεων θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, έως τα τέλη Νοεμβρίου, να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συνολικά τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, δύο αμφίβιες δυνάμεις, καθώς και μονάδες ταχείας ανάπτυξης του Σώματος Πεζοναυτών.

Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η παρουσία επιπλέον πολεμικών πλοίων και δυνάμεων Πεζοναυτών θα προσφέρει στη CENTCOM «μεγαλύτερη ισχύ πυρός», σε περίπτωση που ξεσπάσει νέος γύρος εχθροπραξιών με το Ιράν.