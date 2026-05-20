Οι ΗΠΑ κατηγoρούν τον Ραούλ Κάστρο για συνωμοσία για την δολοφονία αμερικανών πολιτών

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε σήμερα, Τετάρτη κατηγορίες συνωμοσίας για την δολοφονία αμερικανών πολιτών, εναντίον του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο.

Σύμφωνα με το CNNi, oι κατηγορίες επικεντρώνονται στον φερόμενο ρόλο του 94χρονου Κάστρο στην επιχέιρηση κατάρριψης, το 1996, δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην κουβανοαμερικανική οργάνωση «Brothers to the Rescue». Τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία ήταν Αμερικανοί, σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο στέλνει το μήνυμα ότι όσοι σκοτώνουν Αμερικανούς θα λογοδοτήσουν.

«Δεν μπορεί να επιτρέπεται σε κράτη και στους ηγέτες τους να στοχεύουν Αμερικανούς, να τους σκοτώνουν και να μην λογοδοτούν», ανέφερε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 70 χρόνια που απαγγέλονται κατηγορίες κατά υψηλόβαθμων Κουβανών ηγετών για τον θάνατο Αμερικανών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ξεχνούν και δεν θα ξεχάσουν τους πολίτες τους», δήλωσε ο Μπλανς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε από ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στη Φλόριντα, ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων, τέσσερις κατηγορίες δολοφονίας και δύο κατηγορίες καταστροφής αεροσκαφών.

Εκτός από τον Κάστρο στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και άλλοι Κουβανοί υπήκοοι και συγκεκριμένα οι Λορέντζο Αλμπέρτο Πέρεζ-Πέρεζ, Εμίλιο Χοσέ Παλάσιο Μπλάνκο, Χοσέ Φιντέλ Γκουάλ Μπαρζάγκα, Ραούλ Σιμάνκα Καρντένας και Λουίς Ραούλ Γκονζάλες-Πάρντο Ροντρίγκεζ, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων.

Ποιοι ήταν οι «Brothers to the Rescue»

Ένα αεροσκάφος της οργάνωσης «Brothers to the Rescue» πετά πάνω από τον στόλο του Κινήματος για τη Δημοκρατία, στο όριο των δώδεκα μιλίων βόρεια της Αβάνας, στην Κούβα, στις 10 Ιουλίου 1999. AP Photo/Alan Diaz, File

Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Κουβανοαμερικανών εξόριστων «Brothers to the Rescue» από μαχητικά MiG της κουβανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Ραούλ Κάστρο, αδελφός του μακροχρόνιου ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, ήταν υπουργός Άμυνας όταν τα δύο αεροσκάφη Cessna, καταρρίφθηκαν από πυραύλους αέρος-αέρος σε διεθνή εναέριο χώρο.

Τέσσερα μέλη της αντικαστρικής ανθρωπιστικής ομάδας με έδρα το Μαϊάμι, σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και τρεις Αμερικανοί. Τα πτώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ. Σύμφωνα με έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι πιλότοι των Cessna δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση πριν καταρριφθούν από τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πριν από το περιστατικό της 24ης Φεβρουαρίου 1996, τα πολιτικά αεροσκάφη της οργάνωσης «Brothers to the Rescue» έριχναν φυλλάδια κατά του Κάστρο πάνω από την Αβάνα και βοηθούσαν την ακτοφυλακή των ΗΠΑ να εντοπίζει Κουβανούς που εγκατέλειπαν το νησί με προορισμό τις ακτές της Φλόριντα, επιβαίνοντας σε αυτοσχέδιες σχεδίες και βάρκες.

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1991 από τον Χοσέ Μπασούλτο, έναν Κουβανό εξόριστο πιλότο και βετεράνο της εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων.

Ο Μπασούλτο πιλοτάριζε ένα τρίτο αεροπλάνο την ημέρα της κατάρριψης, αλλά δεν ήταν ο στόχος. Ο Μπασούλτο, 85 ετών, δήλωσε στην εφημερίδα USA Today σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι τον στοιχειώνει εδώ και χρόνια η εικόνα των συνεργατών του από την οργάνωση «Brothers to the Rescue» που καταρρίφθηκαν.

«Πέρασα αυτά τα χρόνια με πόνο στην καρδιά, βλέποντας ένα έγκλημα να μένει ατιμώρητο», δήλωσε στην εφημερίδα.