Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου επιχείρηση εναντίον εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, το φορτηγό πλοίο Pacific Archer, το οποίο έφερε σημαία Παλάου, αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων και συνέχισε την πορεία του.

Ακολούθησε επέμβαση αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους, το οποίο έπληξε το πλοίο, προκαλώντας βλάβη στο σύστημα πρόωσής του και καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση του πλου.

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

Το Pacific Archer, πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, είχε αναχωρήσει από το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και βρισκόταν εν πλω στα ύδατα της περιοχής όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

CENTCOM: Έξι πλοία έχουν ακινητοποιηθεί

Στην ανακοίνωσή της, η CENTCOM επανέλαβε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν αυστηρά τα μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, 158 εμπορικά πλοία έχουν μέχρι στιγμής υποχρεωθεί να αλλάξουν πορεία, ενώ άλλα έξι έχουν ακινητοποιηθεί επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τις σχετικές εντολές.

Η αμερικανική διοίκηση απηύθυνε παράλληλα προειδοποίηση προς τα πληρώματα των εμπορικών πλοίων που κινούνται στον Κόλπο του Ομάν και στις θαλάσσιες προσβάσεις των Στενών του Ορμούζ, καλώντας τα να ακολουθούν τις οδηγίες των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η Ουάσινγκτον εφαρμόζει τον συγκεκριμένο ναυτικό αποκλεισμό στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, με τη CENTCOM να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει την επιβολή των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.