Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει το 50% των Patriot στον πόλεμο με το Ιράν – Τι αποκαλύπτει έκθεση

Αντιμέτωπες με τον «κίνδυνο» εξάντλησης κρίσιμων πυρομαχικών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης βρίσκονται οι ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση του CSIS, που αποκαλύπτει ότι ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε στην εξάντληση σχεδόν του 50% των αποθεμάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot .

H νέα ανάλυση που διεξήχθη από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) περιγράφει λεπτομερώς την έκταση της υποχώρηση της έκτασης των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CSIS, ο αμερικανικός στρατός έχει δαπανήσει τουλάχιστον το 45% του αποθέματος πυραύλων ακριβείας που διαθέτει, τουλάχιστον το ήμισυ του αποθέματος αναχαιτιστών βαλλιστικών πυραύλων THAAD και σχεδόν το 50% των αναχαιτιστών αεράμυνας Patriot.

Παράλληλα, έχει δαπανηθεί περίπου του 30% του αμερικανικού αποθέματος πυραύλων Tomahawk, περισσότερο από το 20% των πυραύλων μεγάλης εμβέλειας Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) και περίπου το 20% των πυραύλων SM-3 και SM-6.

Το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης

Ενώ οι ΗΠΑ πιθανότατα διατηρούν αρκετά πυρομαχικά για να διατηρήσουν πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που αποτύχει η εκεχειρία, η έκθεση του CSIS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εναπομείναν απόθεμα δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο όπως η Κίνα.

Ο Μαρκ Καντσιάν, απόστρατος του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ και ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης του CSIS, προειδοποίησε ότι το υψηλό ποσοστό δαπανών έχει δημιουργήσει «αυξημένη ευπάθεια στον δυτικό Ειρηνικό».

Παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο υπέγραψε μια σειρά συμβάσεων νωρίτερα φέτος για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, η ανάλυση του CSIS εκτιμά ότι θα χρειαστούν ένα έως τέσσερα χρόνια μόνο για την αναπλήρωση των αποθεμάτων και αρκετά ακόμη χρόνια για την επέκτασή τους. Οι παραδόσεις αυτών των βασικών πυρομαχικών παραμένουν σχετικά χαμηλές βραχυπρόθεσμα λόγω του μικρότερου όγκου παραγγελιών στο παρελθόν.