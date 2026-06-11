Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν και τρίτο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) αφότου το πλοίο παραβίασε τον αποκλεισμό κατά του Ιράν επιχειρώντας να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.

Πρόκειται για το τρίτο εμπορικό πλοίο που ακινητοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις αυτή την εβδομάδα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έδρασε κατά του M/T Jalveer, υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου, καθώς επιχειρούσε να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν μέσω του Κόλπου του Ομάν. Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αμερικανικά αεροσκάφη ακινητοποίησαν τα πλοία M/T Marivex και M/T Settebello, υπό σημαία Παλάου, τη Δευτέρα και την Τρίτη αντίστοιχα. Το Marivex παραβίασε τον αποκλεισμό επιχειρώντας να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι, ενώ το Settebello επιχείρησε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο.