Οι IDF «ισοπέδωσαν» περιοχή στο κέντρο της Βηρυτού: «Εξουδετερώσαμε 70 μέλη της Χεζμπολάχ»

Σε νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3) οι Ισραηλινές Αμυντικές δυνάμεις, καθώς αεροπορική επιδρομή έπληξε περιοχή κοντά στην ιρανική πρεσβεία.

Πρόκειται για μία ακόμη επίθεση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Νταχιέ (Dahieh). Πλάνα από τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν το χτύπημα που προκάλεσαν οι Ισραηλινοί στα νότια προάστια σε γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός Στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι πραγματοποιεί νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Οι IDF σε ανάρτησή τους κάνουν λόγο για εξόντωση τουλάχιστον 70 μελών της λιβανέζικης οργάνωσης.