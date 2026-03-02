Οι IDF έπληξαν την οικονομική εταιρεία Αλ Καρν Αλ Χάσαν του Λιβάνου που χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ

Οισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσε «σειρά πληγμάτων» στον Λίβανο εναντίον της οικονομικής εταιρείας Αλ Καρντ Αλ Χάσαν, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση που πραγματοποίησε τη νύχτα εναντίον της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε μια σειρά πληγμάτων εναντίον της εταιρείας Αλ Καρντ Αλ Χάσαν που χρηματοδοτεί την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», ανέφερε ο στρατός.

Η εταιρεία αυτή, στην οποία έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ εδώ και καιρό, είναι πολύ δημοφιλής, ιδίως στην κοινότητα των σιιτών, επειδή χορηγεί δάνεια χωρίς επιτόκια, μικροπιστώσεις και διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαθέτει δεκάδες υποκαταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας.