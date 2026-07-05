Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τον καύσωνα: Οι ειδικοί εξηγούν το γιατί

Ενώ ένας ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, η βρετανική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα μια ολλανδική μελέτη που δείχνει ότι το γυναικείο φύλο κινδυνεύει περισσότερο από τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί, αφού μελέτησαν τα ποσοστά θνησιμότητας σε περιόδους καύσωνα, και συγκεκριμένα από ένα κύμα καύσωνα που είχε πλήξει τη Γαλλία το 2003, διαπίστωσαν ότι «είναι κατά 15% υψηλότερα για τις γυναίκες». Ειδικά όταν μιλάμε για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μια άλλη μελέτη, κατά τον «Guardian», Ολλανδών και Γερμανών ερευνητών, σε στοιχεία που καλύπτουν 23 χρόνια, επιβεβαίωσαν ότι οι γυναίκες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, ειδικά εκείνες που είναι άνω των 80 ετών.

Γιατί, όμως;

Ο καθηγητής Hein Daanen, του Ελεύθερου Πανεπιστημίου (VU) στο Άμστερνταμ, το αποδίδει στο γεγονός ότι οι γυναίκες ιδρώνουμε λιγότερο – και είναι γνωστό ότι η εφίδρωση αποτελεί ένα μηχανισμό προστασίας του οργανισμού από τις υψηλές θερμοκρασίες: «Το ποσοστό ιδρώτα που παράγουν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι είναι το μισό από εκείνο των νεότερων. Και το ποσοστό ιδρώτα που παράγουν οι γυναίκες είναι το μισό από εκείνο των ανδρών», σχολιάζει ο ειδικός. Επομένως, οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες έχουν τον πιο αδύναμο μηχανισμό προστασίας από τη ζέστη, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία.

«Το ποσοστό ιδρώτα που παράγουν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι είναι το μισό από εκείνο των νεότερων. Και το ποσοστό ιδρώτα που παράγουν οι γυναίκες είναι το μισό από εκείνο των ανδρών»

Ένας άλλος παράγοντας που στην περίπτωση του καύσωνα κάνει, πραγματικά, τις γυναίκες το «ασθενές φύλο» φαίνεται να είναι το γεγονός ότι το καρδιαναπνευστικό σύστημα καταπονείται περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες σε ένα γυναικείο οργανισμό σε σχέση με τον αντρικό.

Ούτε οι νεότερες γυναίκες βρίσκονται στο απυρόβλητο, καθώς ιδρώνουν λιγότερο από τους συνομήλικούς τους άντρες. Ο κίνδυνος για σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους αυξάνεται, μάλιστα, μετά την ωορρηξία, όταν ανεβαίνει ελαφρώς η θερμοκρασία του σώματός τους.

Και μπορεί η Ελλάδα να μην απειλείται άμεσα από έναν καύσωνα τόσο ακραίο όσο αυτός που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ωστόσο αφού περιμένουμε, μέσα στις επόμενες μέρες, το θερμόμετρό να δείξει 40 βαθμούς μπορούμε να διαβάσουμε εδώ αποτελεσματικούς τρόπους να δροσιστούμε (που δεν περιλαμβάνουν air condition).