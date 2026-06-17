Οι φυλές σκύλων που δύσκολα εκπαιδεύονται

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν ένα ζωάκι με βάση την εμφάνιση ή επειδή έγινε μόδα στα social media, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τον χαρακτήρα, τα ένστικτα και τις ανάγκες του. Κάπως έτσι, αρκετοί σκύλοι καταλήγουν να χαρακτηρίζονται επιπόλαια «δύσκολοι», «ανυπάκουοι» ή «προβληματικοί».

Οι ειδικοί επιμένουν ότι δεν υπάρχουν «κακοί» σκύλοι. Ωστόσο, κάποιες φυλές χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση, περισσότερη υπομονή, σωστή καθοδήγηση και κηδεμόνες διατεθειμένους να τις γνωρίσουν και να επενδύσουν χρόνο και αγάπη.

Όπως επισημαίνουν, η συμπεριφορά ενός σκύλου δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τη φυλή του αλλά και από την κοινωνικοποίηση, τις εμπειρίες, το περιβάλλον και τον τρόπο εκπαίδευσης που λαμβάνει από μικρή ηλικία. Ακόμα και οι σκύλοι των πιο απαιτητικών φυλών μπορούν να εξελιχθούν σε ισορροπημένους και ευτυχισμένους σκύλους όταν μεγαλώνουν με συνέπεια, θετική ενίσχυση και ανθρώπους που κατανοούν τα «θέλω» τους.

Η Victoria Stilwell, διάσημη εκπαιδεύτρια σκύλων και συμπεριφορίστρια που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, έχει εξηγήσει ότι οι σκύλοι δεν μαθαίνουν μέσα από τον φόβο αλλά μέσα από την εμπιστοσύνη. Από την πλευρά του, ο Dr. Stanley Coren, καθηγητής ψυχολογίας και ειδικός στην canine intelligence στο University of British Columbia στον Καναδά, τονίζει ότι πολλές από τις πιο «δύσκολες» φυλές είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά ευφυείς και ανεξάρτητες, γεγονός που κάνει την εκπαίδευσή τους πιο απαιτητική.

Οι 6 πιο δύσκολες φυλές σκύλων στην εκπαίδευση

1. Siberian Husky – Οι πανέμορφοι δραπέτες που υποφέρουν από τη βαρεμάρα

Τα Siberian Husky είναι από τις πιο εντυπωσιακές φυλές στον κόσμο. Πίσω όμως από τα υπέροχα γαλανά μάτια τους κρύβεται ένας σκύλος με αστείρευτη ενέργεια και τεράστια ανάγκη για κίνηση.

Πρόκειται για ζώα που δημιουργήθηκαν για να διανύουν τεράστιες αποστάσεις σε ακραίες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένα μέσα σε ένα μικρό διαμέρισμα χωρίς άσκηση και πνευματική διέγερση. Πολλοί κηδεμόνες δυσκολεύονται όταν τα Husky αρχίζουν να καταστρέφουν αντικείμενα, να ουρλιάζουν ή να προσπαθούν να αποδράσουν. Ωστόσο, οι ειδικοί εξηγούν πως αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι «εκδικητικές» αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένης ενέργειας και ψυχολογικής πίεσης.

Η Dr. Patricia McConnell, ζωοψυχολόγος και ειδική στη συμπεριφορά σκύλων από το Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αναφέρει ότι οι σκύλοι εργασίας χρειάζονται καθημερινά δραστηριότητες που να ενεργοποιούν τόσο το σώμα όσο και το μυαλό τους. Να θυμάστε, επίσης, πως τα Husky είναι βαθιά κοινωνικά ζώα που δένονται έντονα με τις οικογένειές τους και λατρεύουν τη συντροφικότητα.

2. Akita – Οι σιωπηλοί προστάτες που χρειάζονται έμπειρους κηδεμόνες

Τα Akita θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές φυλές στον κόσμο. Οι σκύλοι αυτοί είναι ήρεμοι, σοβαροί και εξαιρετικά αφοσιωμένοι στους ανθρώπους τους, όμως διαθέτουν έντονο προστατευτικό ένστικτο και ισχυρή προσωπικότητα. Δεν υπακούν τυφλά και συχνά αμφισβητούν τις εντολές όταν δεν εμπιστεύονται τον άνθρωπο απέναντί τους. Για αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν είναι κατάλληλοι για άπειρους κηδεμόνες καθώς η λάθος διαχείρισή τους μπορεί να οδηγήσει σε φόβο, απομόνωση ή επιθετικότητα. Στον αντίποδα, όταν μεγαλώνουν με σωστή κοινωνικοποίηση, σταθερότητα και σεβασμό, μετατρέπονται σε βαθιά πιστούς και τρυφερούς συντρόφους.

Ο Dr. Nicholas Dodman, κτηνίατρος συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Tufts στη Μασαχουσέτη, εξηγεί ότι οι φυλές φύλαξης χρειάζονται ανθρώπους που να καταλαβαίνουν τη γλώσσα του σώματος των σκύλων και να αποφεύγουν τις τιμωρητικές πρακτικές. Δυστυχώς, πολλά Akita εγκαταλείπονται επειδή οι άνθρωποι υποτίμησαν τις ανάγκες τους και επέλεξαν τη φυλή αποκλειστικά λόγω εμφάνισης.

3. Chow Chow – Τα παρεξηγημένα «αρκουδάκια»

Τα Chow Chow μοιάζουν με λούτρινα ζωάκια, όμως έχουν ανεξάρτητη προσωπικότητα και δεν ανέχονται την πίεση ή τις φωνές. Είναι σκύλοι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως προς τον ψυχισμό τους που χρειάζονται ήρεμους κηδεμόνες, σταθερή καθημερινότητα και σωστή κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία γιατί όταν δεν αισθάνονται ασφαλή, μπορεί να γίνονται απόμακρα.

Η Dr. Sophia Yin, κτηνίατρος και ειδικός στη συμπεριφορά ζώων από την Καλιφόρνια, είχε επισημάνει ότι οι ανεξάρτητες φυλές δεν ανταποκρίνονται στην επιβολή αλλά στην εμπιστοσύνη και στη θετική εμπειρία. Ωστόσο, δένονται βαθιά με τους ανθρώπους τους και συχνά εκφράζουν την αγάπη τους με πιο ήρεμο και διακριτικό τρόπο.

4. Dachshund – Οι μικροί πεισματάρηδες με την τεράστια καρδιά

Τα Dachshunds μπορεί να είναι μικρόσωμα, όμως έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και ισχυρή προσωπικότητα. Δημιουργήθηκαν για να κυνηγούν ασβούς και να κινούνται μόνα τους μέσα σε λαγούμια, γεγονός που εξηγεί γιατί συχνά λειτουργούν με τη λογική του «έτσι θέλω και μου αρέσει».

Λατρεύουν να σκάβουν, να ακολουθούν μυρωδιές και να εξερευνούν τον χώρο γύρω τους. Μάλιστα πολλοί κηδεμόνες δυσκολεύονται όταν τα Dachshunds αγνοούν εντολές ή γαβγίζουν έντονα.

Ο Cesar Millan, εκπαιδευτής σκύλων που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, έχει εξηγήσει ότι τα μικρόσωμα σκυλιά συχνά δεν εκπαιδεύονται σωστά επειδή οι άνθρωποι θεωρούν «χαριτωμένες» τις εν λόγω συμπεριφορές που σε μεγαλύτερες φυλές δεν θα αποδέχονταν ποτέ.

Να θυμάστε, τέλος, πως τα Dachshunds είναι εξαιρετικά συναισθηματικά σκυλιά που δένονται έντονα με τους κηδεμόνες τους και συχνά υποφέρουν από άγχος αποχωρισμού όταν μένουν πολλές ώρες μόνα.

5. Jack Russell Terrier – Οι μικροί… «ανεμοστρόβιλοι»

Τα Jack Russell Terrier είναι από τις πιο ενεργητικές φυλές στον κόσμο. Τρέχουν ασταμάτητα, σκάβουν, κυνηγούν, πηδούν και αναζητούν συνεχώς δραστηριότητες καθώς εκτράφηκαν για κυνήγι. Για αυτό χρειάζονται καθημερινή εκτόνωση για να νιώθουν ισορροπημένα.

Οι ειδικοί εξηγούν πως όταν ένα Jack Russell βαριέται, μπορεί να αρχίσει να καταστρέφει αντικείμενα ή να γαβγίζει υπερβολικά. Για αυτόν τον λόγο, οι κηδεμόνες χρειάζεται να αφιερώνουν χρόνο σε παιχνίδι και διαδραστικές δραστηριότητες. Τα Terrier διαθέτουν εξαιρετική νοημοσύνη και όταν η ενέργειά τους διοχετεύεται σωστά, γίνονται καταπληκτικοί σύντροφοι.

Πίσω από τη «σκανταλιάρικη» συμπεριφορά τους κρύβονται σκύλοι που λατρεύουν βαθιά τους ανθρώπους τους και επιζητούν διαρκώς επαφή μαζί τους.

6. Afghan Hound – Οι αριστοκρατικοί και ανεξάρτητοι κυνηγοί

Τα Afghan Hounds θεωρούνται μία από τις πιο δύσκολες φυλές στην εκπαίδευση λόγω της ανεξαρτησίας τους. Πρόκειται για λαγωνικά που εκτράφηκαν για να κυνηγούν βασιζόμενα στο ένστικτο και στην ταχύτητά τους.

Συχνά εστιάζουν περισσότερο σε ένα ερέθισμα από το περιβάλλον παρά στις εντολές των ανθρώπων τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν τους κηδεμόνες τους απλά λειτουργούν διαφορετικά από άλλες φυλές που δημιουργήθηκαν για στενή συνεργασία με τον άνθρωπο.

Η Dr. Karen Becker, γνωστή κτηνίατρος ολιστικής προσέγγισης από το Ιλινόις, εξηγεί πως οι ανεξάρτητες φυλές χρειάζονται κηδεμόνες που θα επενδύσουν στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και όχι στην επιβολή.

Τα Afghan Hounds είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα συναισθηματικά και επηρεάζονται έντονα από το στρες. Όταν όμως νιώσουν ασφάλεια, δημιουργούν πολύ βαθύ δεσμό με την οικογένειά τους.