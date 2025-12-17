Οι φίλοι του Πιερρακάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε και δικαίως στο επίκεντρο με την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Όσοι όμως παρατηρούν προσεκτικά και τις πολιτικές, πλην τις υπουργικές, κινήσεις του βλέπουν μια έντονη εσωκομματική δραστηριότητα του 42χρονου πολιτικού.

Από τα γεύματα σε δημοσιογράφους και βουλευτές ως την οργάνωση πυρήνων σε όλη τη χώρα.

Ανάλογη πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί και στη Θεσσαλονίκη, σε πρώτη φάση, ψηφιακά με τη δημιουργία μιας κλειστής ομάδας στελεχών στο viber με το όνομα “Φίλοι Κυριάκου Πιερρακάκη στη Θεσσαλονίκη”.