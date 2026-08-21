Οι ευχές του Κυρ. Μητσοτάκη στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της

Ευχές στη Μαντόνα για τα 68α γενέθλιά της έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω Instagram, ενώ την προσκάλεσε να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός αναδημοσίευσε βίντεο από την πρόσφατη παραμονή της «βασίλισσας της ποπ» στη χώρα μας και της έγραψε: «Χρόνια πολλά Μαντόνα ! Χαίρομαι που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα! Έλα ξανά του χρόνου!».

Υπενθυμίζεται ότι, η Mαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκε στο χωριό Κουραμάδες, απολαμβάνοντας ελληνική μουσική, φαγητό και χορό.