Oι έξι γυναίκες που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας

Έξι γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές του 2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και αφορούν έξι εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, του Έβρου και της Πιερίας.

Οι έξι γυναίκες που θα είναι υποψήφιες είναι:

Ανατολική Αττική: Η Βίκυ Καβαλλάρη, δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής.

Έβρος: Η Έλενα Σώκου, δημοσιογράφος και συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα.

Β΄ Πειραιώς: Η Αργυρώ Τραγάκη, δημόσια υπάλληλος.

Α΄ Θεσσαλονίκης: Η Μένια Καλού, φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου.

Πιερία: Η Άννα Τζήκα, πολιτικός μηχανικός και περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας.

Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών: Η Έλενα Φλώρου, δικηγόρος.