Oι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και η ανάγκη σταθερότητας

Του Γιάννη Μπελενιώτη

Παρατηρώ με ενδιαφέρον και προσοχή τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και τη ρευστότητα που δημιουργούν η επικείμενη ίδρυση κόμματος απο τον Αλέξη Τσίπρα όπως και η φημολογούμενη αντίστοιχη κίνηση απο τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι λίγο πράγμα δύο πρώην πρωθυπουργοί να προχωρούν σε τέτοιες πολιτικές κινήσεις, που ειδικά για τον πρώτο μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό τοπίο στο χώρο της αριστεράς πρωτίστως αλλά και γενικότερα της κεντροαριστεράς.

Την ίδια ώρα και τα κόμματα βρίσκονται σε κατάσταση εσωκομματικού αναβρασμού. Η χώρα όμως χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Χρειάζεται ένα ασφαλές εσωτερικό τοπίο που δεν θα απειλείσει τα μεγάλα επιτεύγματα στην οικονομία που έχουν επιτευχθεί με τις θυσίες του ελληνικού λαού και ενισχύουν και τη θέση και την αξιοπιστία της χώρας.

Ας δει κάποιος την αύξηση του ΑΕΠ και τη μείωση του χρέους της χώρας ως ποσοστό του για να δει που ήμασταν και που είμαστε ως χώρα. Ασφαλώς αυτό δεν αρκεί καθώς απαιτείται αντιμετώπιση της ακρίβειας και αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και αυτό πρέπει να είναι η πρώτη μέριμνα των κυβερνώντων.

Όμως με πολιτικό σκηνικό “χυλό” όπως για παράδειγμα του 2012 και 2015 και με ασκήσεις ισορροπιών για το σχηματισμό μελλοντικών κυβερνήσεων είναι βέβαιο πως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 11-10-2025)