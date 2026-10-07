Oι επαφές του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης συνεχίζοντας συναντήσεις και επαφές με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων το μεσημέρι στην ταβέρνα “Ο Γιάννης” στη Ραιδεστό είχε γεύμα με τη διοίκηση της ΔΗΜΤΟ Θέρμης στην οποία συμμετείχαν πολλά και γνωστά στελέχη της ΝΔ όπως ο διευθυντής της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ανέστης Φίσκας, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Β’ Θεσσαλονίκης Κώστας Πάλλας, ο Γιώργος Ασημακόπουλος, που διετέλεσε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και η Φανή Μπλιούμη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου, Παραγωγής και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εκεί ήταν και ο Στέλιος Τσομαρίδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Θέρμης, ο οποίος ως γνωστός αρειανός πρόσφερε στον Δημητριάδη μια φανέλα με τον προπονητή του μπασκετικού Άρη Βασίλη Σπανούλη ενώ κόπηκε και τούρτα για τα πρόσφατα 52α γενέθλια της ΝΔ.