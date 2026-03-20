Οι ενοχλητικές φράσεις – συμβουλές που κάθε κηδεμόνας σκύλου έχει ακούσει

Όποιος ζει με σκύλο ξέρει ότι η καθημερινότητα δεν περιλαμβάνει μόνο βόλτες, παιχνίδια και αγκαλιές. Περιλαμβάνει και πολλές “συμβουλές” από περαστικούς, φίλους, συγγενείς ή ακόμη και αγνώστους στο δρόμο. Οι συμβουλές αυτές συχνά δίνονται με καλή πρόθεση, αλλά πολλές φορές βασίζονται σε παλιές αντιλήψεις ή σε λανθασμένες πληροφορίες.

Υπάρχουν μάλιστα μερικές φράσεις που σχεδόν κάθε κηδεμόνας σκύλου έχει ακούσει ξανά και ξανά και όσο περνάει ο καιρός, γίνονται όλο και πιο ενοχλητικές.

“Δείξε του από νωρίς ότι είσαι ο αρχηγός της αγέλης”

Η φράση αυτή προέρχεται από παλιές θεωρίες εκπαίδευσης που αντιμετώπιζαν τη σχέση ανθρώπου και σκύλου σαν έναν “αγώνα εξουσίας”. Για χρόνια πολλοί πίστευαν ότι ο σκύλος πρέπει να υποταχθεί στον άνθρωπο, ώστε να μην θεωρήσει τον εαυτό του αρχηγό της αγέλης και να διατηρηθεί η ισορροπία.

Σήμερα όμως η εκπαίδευση σκύλων έχει προχωρήσει πολύ. Η σχέση δεν βασίζεται στην επιβολή, αλλά στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την κατανόηση της συμπεριφοράς του ζώου.

“Άφησέ τον χωρίς λουρί, δεν θα πάθει τίποτα”

Συνήθως λέγεται από κάποιον που βλέπει τον σκύλο να περπατάει κοντά μας στο λουρί και θεωρεί ότι ο κηδεμόνας είναι υπερβολικά προσεκτικός, ακόμη και ότι ο σκύλος κακοποιείται. Στην πραγματικότητα όμως το λουρί δεν υπάρχει μόνο για να προστατεύσει τον σκύλο από το να φύγει μακριά, αλλά για την ασφάλεια όλων. Του ίδιου του ζώου, των άλλων σκύλων, των πεζών και των οδηγών.

Ένας σκύλος μπορεί να τρομάξει από έναν ξαφνικό θόρυβο, να κυνηγήσει μια γάτα, ή να τρέξει στο δρόμο μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακόμη όμως και αν ο σκύλος είναι απόλυτα εκπαιδευμένος, πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι που να μην νιώθουν άνετα με την εικόνα ενός ελεύθερου άγνωστου σκύλου κοντά τους, ιδιαίτερα εάν αυτός είναι μεγαλόσωμος.

Επιπλέον το λουρί σε δημόσιο χώρο είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Έτσι όταν κάποιος λέει αδιάφορα αυτή τη φράση, συχνά αγνοεί πόσες ευθύνες έχει ένας κηδεμόνας.

“Άσε με να τον χαϊδέψω, του αρέσει”

Αυτή η φράση συνήθως προέρχεται από κάποιον άγνωστο που πλησιάζει χαμογελαστός και απλώνει τα χέρια του πάνω από τον σκύλο μας. Παρότι η αγάπη για τα ζώα είναι κάτι θετικό, η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να δημιουργήσει άβολες καταστάσεις. Πρώτα απ’ όλα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ένας σκύλος θέλει να τον αγγίξει ένας άγνωστος.

Μερικοί σκύλοι είναι φοβικοί, άλλοι βρίσκονται σε εκπαίδευση και άλλοι απλώς δεν απολαμβάνουν την επαφή με αγνώστους. Επιπλέον ο κηδεμόνας είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα το ζώο του και είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του. Το να ρωτάμε πρώτα αν μπορούμε να πλησιάσουμε έναν σκύλο είναι ένδειξη σεβασμού τόσο προς το ζώο όσο και προς τον άνθρωπο που το φροντίζει.

“Γιατί δεν τον αφήνεις να παίξει με τον σκύλο μου;”

Ίσως η πιο κλασική ερώτηση που θα ακούσουμε όταν βρισκόμαστε σε κάποιο πάρκο. Για πολλούς ανθρώπους η κοινωνικοποίηση των σκύλων σημαίνει ότι όλα τα σκυλιά πρέπει να παίζουν μεταξύ τους με κάθε ευκαιρία, ανεξαρτήτως συμπεριφοράς, ηλικίας και χαρακτήρα.

Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τόσο απλό. Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι δεν ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Μερικοί είναι πιο ήρεμοι, άλλοι πιο έντονοι και άλλοι μπορεί να φοβούνται ή να βρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης. Ένας υπεύθυνος κηδεμόνας μπορεί να επιλέξει να μην επιτρέψει την επαφή για πολλούς λόγους. Μπορεί να βλέπει πώς ο σκύλος είναι στρεσαρισμένος, μπορεί να δουλεύει μαζί του σε κάποια άσκηση, η απλώς ίσως να αισθάνεται πώς η συγκεκριμένη συνάντηση δεν είναι καλή ιδέα.

Είτε έχετε σκύλο είτε σκέφτεστε να υιοθετήσετε έναν, πρέπει να γνωρίζετε το εύρος της φροντίδας που χρειάζεται.

Πίσω από όλες αυτές τις φράσεις κρύβεται κάτι κοινό. Η τάση των ανθρώπων να υποθέτουν ότι γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση. Οι περισσότεροι δεν το κάνουν από κακή πρόθεση, απλώς θέλουν να δείξουν ενδιαφέρον, να μοιραστούν μια εμπειρία ή απλώς να δείξουν την αγάπη τους προς ένα ζώο. Ωστόσο για έναν κηδεμόνα που αφιερώνει χρόνο, ενέργεια και φροντίδα στον σκύλο του, τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν ενοχλητικές.

Η συμβίωση με έναν σκύλο είναι μια σχέση γεμάτη ευθύνη αλλά και βαθιά σύνδεση. Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και κάθε οικογένεια έχει τους δικούς της κανόνες, αλλά και τις δικές της δυσκολίες και προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Για αυτό, ίσως το πιο απλό και ταυτόχρονα πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε όταν συναντάμε έναν σκύλο στο δρόμο είναι να σεβόμαστε τον χώρο και τις επιλογές του κηδεμόνα του.