Οι Έλληνες επιλέγουν υβριδικά!

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς νέων αυτοκινήτων στο πρώτο δίμηνο του 2026 δείχνει ξεκάθαρα πως οι αγοραστές στρέφονται μαζικά στα υβριδικά, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές επιλογές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, ταξινομήθηκαν 20.104 καινούργια επιβατικά και σε αυτά την πρώτη θέση κατέλαβαν με διαφορά τα υβριδικά με μερίδιο 58,7%. Η βενζίνη ακολουθεί αρκετά πιο κάτω, με ποσοστό 21,8%, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό αναζητά πλέον χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς να περάσει απαραίτητα στην πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Ενδιαφέρον έχει και η σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025. Τα υβριδικά ενισχύθηκαν θεαματικά από 49,4% σε 58,7%, ενώ η βενζίνη υποχώρησε αισθητά από 33,1% σε 21,8%.

Από εκεί και πέρα τα Plug-in hybrid συνέχισαν επίσης ανοδικά, από 6,7% σε 7,6%, δείχνοντας ότι ένα μέρος του κοινού προτιμά τη μεταβατική λύση του επαναφορτιζόμενου υβριδικού. Τα αμιγώς ηλεκτρικά κρατήθηκαν σχετικά σταθερά, ανεβαίνοντας οριακά από 6,1% στο 6,4%.

Το diesel παραμένει πλέον οριακή επιλογή, κάτι που αποτυπώνει τη συνολική μετατόπιση της αγοράς προς τον εξηλεκτρισμό. Το πετρέλαιο έχει μερίδιο 3%, ενώ 2,6% έχουν τα οχήματα με υγραέριο.

Πωλήσεις αυτοκινήτων ανά καύσιμο στην Ελλάδα

Υβριδικά: 58,7%

Βενζίνη: 21,8%

Plug-in Hybrid: 7,6%

Ηλεκτρικά: 6,4%

Πετρέλαιο: 3,0%

Υγραέριο: 2,6%

