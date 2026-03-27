Οι δύο υποψήφιοι που θέλει διακαώς η ΝΔ για τα ψηφοδέλτια Θεσσαλονίκης

Του Βαγγέλη Πλάκα

Δύο υποψήφιους επιθυμεί διακαώς η ΝΔ για τα ψηφοδέλτιά της στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα μάλιστα κατά πληροφορίες θα χειριστεί προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την Α’ περιφέρεια η ΝΔ θα ήθελε υποψηφιότητα του πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος μάλιστα την περίοδο 2007-2009 διετέλεσε και ευρωβουλευτής του κόμματος. Μητσοτάκης και Σχοινάς έτσι και αλλιώς βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία.

Για την Β’ περιφέρεια θα ήθελε υποψήφια την πρώην αντιπεριφερειάρχη Βούλα Πατουλίδου, η οποία ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ στις τελευταίες ευρωεκλογές του 2024. Ωστόσο η κα. Πατουλίδου εμφανίζεται ψυχραμένη με τη ΝΔ κατά πληροφορίες με αφορμή όσα έγιναν στη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ήδη πάντως, όσο και αν από το Μαξίμου επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν σε έναν χρόνο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων, μια ευθύνη που σε μεγάλο βαθμό τρέχουν ο σύμβουλός του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο γενικός γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης οι 7 εν ενεργεία βουλευτές Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Γκιουλέκας, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Στράτος Σιμόπουλος Δημήτρης Κούβελας και Διαμαντής Γκολιδάκης θα είναι εκ νέου υποψήφιοι ενώ έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες των Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθανάσιου Τσίουρα.

Δεδομένες είναι οι υποψηφιότητες του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, της βουλευτού Επικρατείας Νεφέλης Χατζηιωαννίδου, της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και της αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού Μένιας Καλού. Πολύ πιθανή είναι επίσης η υποψηφιότητα του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου.

Στην Β’ Θεσσαλονίκης δεν θα είναι ξανά υποψήφιος ο βουλευτής Θόδωρος Καράογλου, που θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, όπως και ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. Υποψήφιοι θα είναι οι δύο βουλευτές Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Φάνης Παππάς και οι πολιτεύτριες Κατερίνα Ζιούτα και Χριστίνα Σωτηράκογλου. Επίσης από νέα πρόσωπα, οι Παντελής Βογιατζής και Λάζαρος Μαυρόπουλος.