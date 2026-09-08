Οι δρόμοι της Ευρώπης περνούν από τη Βόρεια Ελλάδα

Aρθρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα

Στις συναντήσεις μου το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, δύο λέξεις επανέρχονται συχνά: η αβεβαιότητα αλλά και η αποφασιστικότητα. Οι κρίσεις και οι περιφερειακές αναταράξεις, η αναδιάταξη στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ταυτόχρονα μεγαλύτερη ασφάλεια και ισχυρότερη ανάπτυξη, με το κρίσιμο ερώτημα να είναι: πόσο γρήγορα μπορούμε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η συνδεσιμότητα, οι υποδομές και οι μεταφορές δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα ανάπτυξης. Είναι ζήτημα ανθεκτικότητας, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας.

Από τους δρόμους που επεκτείνονται, τους σιδηροδρομικούς άξονες που αναβαθμίζονται, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια που συνδέονται, μέχρι τα σύνορα που δεν δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ο ρόλος τον υποδομών γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμος. Γιατί οι υποδομές και οι μεταφορές καθορίζουν πού θα επενδύσει μια επιχείρηση, αν ένα προϊόν θα φτάσει έγκαιρα στην αγορά, αν μια περιοχή θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, αλλά και αν έχουμε τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε στρατιωτικές δυνάμεις έγκαιρα, εφόσον χρειαστεί.

Για αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό οι πόροι για τις υποδομές και τις μεταφορές διπλασιάζονται, ξεπερνώντας τα 51,5 δισ. ευρώ, ενώ δεκαπλασιάζονται οι πόροι για τη στρατιωτική κινητικότητα, αγγίζοντας τα 17,5 δισ. ευρώ. Με την αξιοποίηση αυτών των πόρων στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε, να εκσυγχρονίσουμε και να επεκτείνουμε τις υποδομές, για να γίνει η Ευρώπη ακόμα πιο ανταγωνιστική και ασφαλής. Και, βέβαια, οι επενδύσεις αυτές αποκτούν πραγματική αξία, όταν φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Όταν ένας παραγωγός της Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να στείλει τα προϊόντα του ταχύτερα στις αγορές της βόρειας Ευρώπης, όταν μια επιχείρηση της Θεσσαλονίκης κερδίζει χρόνο στις μεταφορές της ή όταν γύρω από ένα λιμάνι, έναν σιδηρόδρομο ή ένα κέντρο logistics δημιουργούνται νέες δραστηριότητες και νέες θέσεις εργασίας.

Και εδώ θέλω να σταθώ στη Θεσσαλονίκη. Όσο περισσότερο κοιτάζω τον νέο χάρτη που διαμορφώνεται γύρω μας τόσο περισσότερο πιστεύω ότι η συγκυρία για την πόλη μας είναι πραγματικά ξεχωριστή.

Οι μεγάλες αλλαγές έξω από τα σύνορά μας συμπίπτουν με μια βαθιά αναδιάταξη μέσα στην ίδια τη Θεσσαλονίκη. Το Μετρό λειτουργεί και επεκτείνεται προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, το Flyover προχωράει, ο 6ος Προβλήτας αναβαθμίζει το Λιμάνι και μαζί δρομολογείται η σιδηροδρομική του σύνδεση και ο Προαστιακός της δυτικής Θεσσαλονίκης. Στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου προχωρά ο σχεδιασμός ενός μεγάλου κόμβου logistics, μιας ιδέας που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ήδη από τα χρόνια που υπηρετούσα την Περιφέρεια.

Παράλληλα, ξεκινούν οι εργασίες σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έθεσα από την πρώτη στιγμή ως κορυφαία προτεραιότητα, τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι μέσω της Βουλγαρίας. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο παρέδωσα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 277 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 68 χιλιομέτρων της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης–Πυθίου.

Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετες ψηφίδες, άλλα έργα που αλλάζουν την κλίμακα της πόλης. Για αυτό πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται μπροστά σε ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν εμφανίζεται συχνά. Έχει σήμερα τη δυνατότητα να κάνει ένα πραγματικό άλμα στο μέλλον και να εδραιωθεί ως βασικός κόμβος για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για πρώτη ίσως φορά εδώ και πολλά χρόνια, αρχίζουν να συναντώνται την ίδια στιγμή η γεωγραφία, οι υποδομές, οι ευρωπαϊκοί διάδρομοι και η εξωστρέφεια της οικονομίας.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η Ευρώπη διαθέτει τα εργαλεία, η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει τη γεωγραφία και το ανθρώπινο δυναμικό και η Θεσσαλονίκη αποκτά τις υποδομές. Τώρα είναι η στιγμή να τα ενώσουμε.

(Δημοσιεύτηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)