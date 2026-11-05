Οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τουλάχιστον 250 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων προβλέπει το CNNi

Τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τις εκλογές του 2008 εξασφαλίζουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι αναμένεται να διαθέτουν τουλάχιστον 250 έδρες στο νέο Κογκρέσο που θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Decision Desk του CNNi .

Οι τελευταίες προβλέψεις για την κατανομή των εδρών επιβεβαιώνουν την έκταση της εκλογικής επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11), οι οποίες ανέτρεψαν τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσινγκτον.

Το αποτέλεσμα συνιστά ισχυρό πολιτικό πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ψηφοφόροι απέρριψαν υποψηφίους που είχε υποστηρίξει σε κρίσιμες αναμετρήσεις, ενώ οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν σημαντικές επιτυχίες και στα κοινοβούλια των πολιτειών.

Μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η πλειοψηφία

Με την καταμέτρηση να μην έχει ολοκληρωθεί σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες, ο αριθμός των εδρών που θα εξασφαλίσουν οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με το CNN, δεν αποκλείεται η τελική κοινοβουλευτική τους δύναμη να προσεγγίσει επίπεδα που είχε καταγράψει το κόμμα κατά τη δεκαετία του 1990.

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων διαμορφώνει διαφορετικές ισορροπίες για το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να επηρεάζουν καθοριστικά τη νομοθετική διαδικασία και να ασκούν ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνησή του.