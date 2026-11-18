Οι Δημοκρατικοί που εξελέγησαν αυτόν τον μήνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ επέλεξαν την Τετάρτη τον Χακίμ Τζέφρις να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής τους ομάδας στο επόμενο Κογκρέσο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάδειξή του στον πρώτο Αφροαμερικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών ανέδειξε τον Τζέφρις μέσω μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Ο Τζέφρις συγκέντρωσε 251 ψήφους, ενώ 11 Δημοκρατικοί ψήφισαν εναντίον του.

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αρκετοί νεοεκλεγέντες προοδευτικοί βουλευτές απέφυγαν να διευκρινίσουν εάν θα υποστήριζαν τον Τζέφρις, εκφράζοντας την επιθυμία τους για έναν ηγέτη που θα προωθούσε μια τολμηρή πολιτική ατζέντα, με έμφαση στην υιοθέτηση των φιλολαϊκών μέτρων που είχαν υποστηρίξει προεκλογικά.

Επτά νεοεκλεγέντες προοδευτικοί βουλευτές ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι καταψήφισαν τον Τζέφρις, καθώς εξακολουθούν να επιδιώκουν την εξασφάλιση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τον Δημοκρατικό βουλευτή της Νέας Υόρκης.

«Ενώ έχουμε δει ουσιαστική πρόοδο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί ότι η κατεύθυνση που θα πάρει το κόμμα μας στο επερχόμενο Κογκρέσο αντικατοπτρίζει αυτό που απαιτούν οι ψηφοφόροι μας από την ηγεσία», δήλωσαν. «Αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».

Παρά τις εσωκομματικές αντιδράσεις, ο Τζέφρις αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ένα ισχυρό αξίωμα που τον καθιστά δεύτερο στη σειρά διαδοχής του προέδρου των ΗΠΑ, όταν το νέο Κογκρέσο συγκληθεί στις αρχές Ιανουαρίου.

Η εκλογή προέδρου της Βουλής απαιτεί 218 ψήφους, εφόσον ψηφίσουν και οι 435 βουλευτές υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων, ενώ οι Δημοκρατικοί αναμένεται να διαθέτουν τουλάχιστον 257 έδρες. Τα αποτελέσματα αρκετών αμφίρροπων εκλογικών αναμετρήσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων επέλεξαν την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Τζιμ Τζόρνταν, να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής τους ομάδας από τον Ιανουάριο.

Ο Τζόρνταν επικράτησε έναντι του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, Στιβ Σκαλίζε, αφότου ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών όταν το κόμμα περάσει στη μειοψηφία.