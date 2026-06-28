Οι διασταυρώσεις στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026

Με την ολοκλήρωση της φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έγιναν γνωστά όλα τα ζευγάρια της φάσης των “32”, όπως και οι διασταυρώσεις έως τον μεγάλο τελικό της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά του ταμπλό, η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη, με τον νικητή του εν λόγω ζευγαριού να κοντράρεται στις “16” με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία.

Τη σύνθεση του πρώτου “τετάρτου” ολοκληρώνουν η Νότια Αφρική και ο Καναδάς (πρώτο – χρονικά – ζευγάρι των νοκ άουτ) και η Ολλανδία με το Μαρόκο.

Στο δεύτερο “τέταρτο” συναντά κανείς τέσσερις υπερδυνάμεις, καθώς η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία και ο νικητής θα διασταυρωθεί με τον νικητή του Ισπανία-Αυστρία. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παίξουν με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ το Βέλγιο θα κοντραριστεί με την Σενεγάλη.

Συνεχίζοντας στη δεξιά πλευρά του ταμπλό, πάνω-πάνω βρίσκεται το ζευγάρι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, το οποίο διασταυρώνεται με τον νικητή του Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία.

Παράλληλα, το Μεξικό θα βρει στο δρόμο του το Εκουαδόρ και όποια ομάδα εκ των δύο προκριθεί, θα συναντήσει στην επόμενη φάση είτε την Αγγλία, είτε την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στο τελευταίο “τέταρτο” του ταμπλό βρίσκεται η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή, η οποία θα βρει μπροστά της πρώτα το Πράσινο Ακρωτήρι. Έπειτα, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει είτε την Αυστραλία, είτε την Αίγυπτο. Τέλος, η Ελβετία θα κοντραριστεί με την Αλγερία και η Κολομβία με την Γκάνα, συμπληρώνοντας έτσι τη φάση των “32” του Μουντιάλ