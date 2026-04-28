Οι διαφημιστικές πινακίδες του Κέντρου Πολιτισμού η επίσκεψη Γκολιδάκη στο ΕΒΕΘ, ο λευκός καπνός στο ΠΑΜΑΚ, τα ονόματα για τον Δήμο Λαγκαδά και οι αλλαγές αντιπεριφερειαρχών

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα .. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα για εσάς.

Πολλά αρνητικά σχόλια άκουσα τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με την τοποθέτηση σταθερών διαφημιστικών πινακίδων στην κεντρική όψη επί της Βασ. Όλγας στο κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προβολή του Φεστιβάλ Επταπυργίου από το Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ, που γίνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία. Ο λόγος είναι επειδή αποσπά την προσοχή των οδηγών, σε έναν φορτωμένο από κυκλοφορία δρόμο. Ας το δουν οι αρμόδιοι του Κέντρου Πολιτισμού, που που συστεγάζεται στη βίλλα Αλλατίνη.

Ακόμα μια επίσκεψη πραγματοποίησε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ, Διαμαντής Γκολιδάκης , αυτή την φορά καλεσμένος του ΔΣ του ΕΒΕΘ και του προέδρου του Γιάννη Μασούτη, όπου το επιμελητήριο έχει καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα όπως με πληροφόρησαν παρών ήταν και ο νέος πρόεδρος της ΔΕΘ Χρήστος Τσεντεμεϊδης , με τον οποίον έγινε μια εκτενής συζήτηση γύρω από το θέμα της έκθεσης και τον νέο αναπτυξιακό της ρόλο.

Πληροφορίες μου ήρθαν ότι ο πρώην δήμαρχος Νάουσας Νίκος Καρανικόλας, το σκέφτεται να μεταπηδήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εκλογές να είναι υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας.

Στο Δήμο Λαγκαδά αναμένεται στις επόμενες δημοτικές εκλογές, αν και ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο, να γίνει σκληρή πολιτική μάχη καθώς ακούγονται δυνατά ονόματα που θέλουν να διεκδικήσουν τον δημαρχιακό θώκο. Ήδη ακούω τον Πετρίδη, πρώην υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ στην Β Θεσσαλονίκης, τον Γιώργο Κεφαλά , αντιπεριφερειάρχη στον αγροτικό τομέα καθώς και δύο ακόμα πρόσωπα, γνωστά στην τοπική κοινωνία, προερχόμενα από την κεντροδεξιά. Έτσι είναι η φύση απεχθάνεται το κενό…

Κινητικότητα είχαμε και στην αντιπολίτευση της ΠΚΜ , όπως πρώτο σας ενημέρωσε το myportal.gr , με κοινό μέτωπο Μυλόπουλου, Παπαστεργίου και Ρόκκου. Όπως μου μεταφέρουν ήδη γίνονται διεργασίες και ετοιμάζονται και κοινές εκδηλώσεις των τριών παρατάξεων. Το θέμα είναι τι θα γίνει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και το μέλλον της συμπόρευσης καθώς καλές προθέσεις σε επίπεδο αυτοδιοικητικών μπορεί να υπάρχει αλλά λόγο θα έχουν και τα κόμματα…

Πάντως έμαθα έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για τον επικείμενο ανασχηματισμό στην Περιφέρεια, καθώς αρκετά πρόσωπα φαίνεται ότι θα μετακινηθούν. Όπως ήδη σας πληροφορήσαμε αλλαγές θα υπάρξουν στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες , ενώ κρατήστε και ενδεχόμενο ανακατέματος της τράπουλας στο βασικό σχήμα αντιπεριφερειαρχών αλλά και λοιπών θέσεων. Εσείς κρατήστε το εξής: δεν αποκλείεται να μπει «βέτο», όπως είχε κάνει παλαιότερα και ο Τζιτζικώστας που κακά τα ψέματα έχει και από τις Βρυξέλλες λόγο, ώστε να μην μπουν στο σχήμα διοίκησης όσοι σκέφονται να είναι υποψήφιοι βουλευτές, δήμαρχοι και περιφερειάρχες… Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει…

Μετά την εκλογή όλων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης τα πράγματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δείχνουν να ξεκαθαρίζουν και φαβορί για τη θέση του νέου πρύτανη είναι ο καθηγητής και πρώην αντιπρύτανης Κώστας Παπαδόπουλος.

Καλή συνέχεια.