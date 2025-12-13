Οι δέκα υποτιμημένες ερωτογενείς ζώνες

Ξέρεις ήδη ότι σου αρέσουν τα φιλιά στο λαιμό ή το μασάζ στην πλάτη. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα σημεία στο σώμα σου που μπορούν να ανάψουν τα αίματα και να σου προσφέρουν μεγάλη ευχαρίστηση. Παρακάτω σου έχουμε 10 από αυτά που μπορεί να έχεις στη λίστα σου ή να μην φανταζόσουν καν ότι μπορούν να αποτελούν σημείο ερεθισμού.

Τα χείλη

Μπορεί να χρησιμοποιείς τα χείλη σου για να ενεργοποιήσεις άλλες ερωτογενείς ζώνες αλλά μην ξεχνάς ότι αποτελούν το πιο ευαίσθητο σημείο του σώματός σου. Από το φιλί μέχρι το ελαφρύ δάγκωμα, θα βρεις πολλούς τρόπους για να τα βάλεις στο ερωτικό παιχνίδι.

Δάχτυλα ποδιών

Δεν πρωταγωνιστούν στην ερωτική πράξη αλλά μπορεί να είναι η έκπληξη αν δοκιμάσεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο στα πόδια. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν ότι απολαμβάνουν να αγγίζουν ή να ερεθίζουν αυτή την περιοχή.

Εσωτερικό των μοιρών

Άλλο ένα ευαίσθητο σημείο του σώματός σου που δεν δέχεται συχνά την προσοχή που του αξίζει. Αν ο σύντροφός σου έχει φτάσει προς τα κάτω θα σε απογειώσει αν ασχοληθεί με τα δάχτυλα ή τη γλώσσα του με το εσωτερικό των μοιρών.

Μύτη

Καμιά φορά αρκεί και μόνο το να μυρίσεις τον σύντροφό σου για να σε ανάψει. Μπορείς όμως να αξιοποιήσεις αυτό το όργανο και για αγγίγματα μύτη με μύτη ή φιλιά.

Γόνατα και αγκώνες (εσωτερικό)

Ακούγεται περίεργο αλλά μπορεί να προσφέρει μεγάλη απόλαυση στον σύντροφό σου ή σε εσένα το άγγιγμα σε αυτά τα σημεία του κορμιού. Αν και είναι κι αυτά από τα πι ευαίσθητα στο σώμα σου σπάνια απολαμβάνουν την περιποίηση που τους αξίζει.

Πισινός

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ερεθίσεις αυτό το σημείο του σώματός σου και δεν περιλαμβάνουμε σε αυτούς τη διείσδυση. Από το γαργάλημα και το άγγιγμα μέχρι τη χρήση sex toys. Ο πισινός, όπως και τα γεννητικά σου όργανα, έχει άπειρες νευρικές απολήξεις τις οποίες μπορείς να ενεργοποιήσεις.

Κεφάλι

Ένα μασάζ στο κρανίο μπορεί να είναι αυτό που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν. Άλλη μία ευαίσθητη περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αποδειχθεί σέξι.

Αυτιά

Πέρα από το να ψιθυρίσεις στον σύντροφό σου κάτι μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το σημείο για να τον ερεθίσεις και με άλλο τρόπο. Με φιλιά ή ελαφριά δαγκώματα, με τη γλώσσα σου ή τα δάχτυλά σου μπορείς να φέρεις στον σύντροφό σου τεράστια ευχαρίστηση.

Χέρια

Στην ίδια λογική με τα χείλη, θεωρούνται το μέσο για να ερεθίσεις στον σύντροφό σου αλλά μπορεί να αποτελέσουν κι από μόνα τους μια ερωτογενής ζώνη. Από το φιλί στις παλάμες, το γλείψιμο τω δαχτύλων ή το χάιδεμα και το πιάσιμο των χεριών για αρκετή ώρα μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ ευχάριστη συνθήκη.

Όπου σε κάνει να νιώθεις όμορφα

Οι ερωτογενείς ζώνες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο ενώ μπορεί να αλλάξουν και με το πέρασμα του χρόνου στον ίδιο άνθρωπο. Μπορεί να ανακαλύψεις στο σώμα σου κάποιο σημείο που ούτε καν το φανταζόσουν. Ώρα να το εξερευνήσεις!

