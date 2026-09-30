Οι χριστιανικές αξίες στο επίκεντρο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πώς μπορούν οι χριστιανικές αξίες να σταθούν πυξίδα σε μια Ευρώπη που δοκιμάζεται από πολέμους, πόλωση και οικονομική πίεση; Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (30/9) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα (ΕΛΚ).

Αφετηρία της συζήτησης ήταν το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη, που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ορίζει ότι η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους στις Εκκλησίες και τις θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες. Με τον ίδιο τρόπο σέβεται το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Η Ένωση, αναγνωρίζοντας την ταυτότητα και την ιδιαίτερη συμβολή τους, δεσμεύεται να διατηρεί μαζί τους ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο. Το πόσο ουσιαστικά τηρείται στην πράξη αυτή η δέσμευση διαπέρασε τις περισσότερες παρεμβάσεις.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας υποστήριξε πως η επίκληση του άρθρου 17 δεν πρέπει να γίνεται ευκαιριακά και ότι ο διάλογος οφείλει να αποκτήσει συγκροτημένο χαρακτήρα. Αυτό αφορά ιδίως σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι θεραπευτικές γενετικές παρεμβάσεις, όπου ανακύπτουν ηθικά ερωτήματα χωρίς προηγούμενο. Κατά τον ίδιο, θεσμοί που εκφράζουν εκατομμύρια πολίτες δεν μπορούν να μένουν εκτός συζήτησης. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήνεται σε γραφειοκρατικές ελίτ που «συντάσσουν κείμενα αγνοώντας τα κοινωνικά δεδομένα». Πρόσθεσε ότι, όταν Εκκλησία και πολιτεία διαφωνούν, καθεμία πρέπει να παραμένει στον δικό της διακριτό ρόλο, με σεβασμό.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε ο χαιρετισμός που εκφώνησε ο θεοφιλέστατος Αιμίλιος Χατζηβασιλείου, εκ μέρους του Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα, προέδρου της Επιτροπής των Αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην ΕΕ, ο οποίος υπενθύμισε τη θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου πως η χριστιανική κληρονομιά δεν πρέπει ποτέ να γίνει εργαλείο αποκλεισμού, εθνικισμού ή διχασμού. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιδιώκει να επιβάλει τις πεποιθήσεις της, αλλά να προσφέρει την εμπειρία της στο κοινό καλό.

Με βιντεομήνυμα, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντονέλα Σμπέρνα (ΕΣΜ, Ιταλία), αρμόδια για την εφαρμογή του άρθρου 17, τόνισε πως η αναγνώριση της χριστιανικής συμβολής δεν μειώνει τη θέση άλλων θρησκευτικών παραδόσεων ή μη ομολογιακών πεποιθήσεων, και ανακοίνωσε ότι το δεύτερο σεμινάριο του άρθρου 17 για εφέτος θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στην Ευρωβουλή, με θέμα τη συμβολή των κοινοτήτων στην ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Ο ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας του ΕΛΚ για τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο, στάθηκε στην ανησυχητική άνοδο της βίας και της πόλωσης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ανέφερε δε, στις μεγάλες συγκεντρώσεις πιστών κατά την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στο Παρίσι, εκτιμώντας πως ένας πολιτικός δεν θα μπορούσε να συγκεντρώσει τόσο κόσμο και τόσες επευφημίες. Προειδοποίησε ότι η θρησκεία συχνά εργαλειοποιείται για τον φανατισμό και τόνισε ότι «πρέπει να αποτελεί δύναμη που ενώνει και όχι που διχάζει».

Πιο αιχμηρή ήταν η ευρωβουλευτής Μίριαμ Λέξμαν (ΕΛΚ, Σλοβακία), συμπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για τη θρησκευτική ελευθερία. Υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί χρόνια απέφευγε να επικαλεστεί τις χριστιανικές ρίζες της και ότι πολλοί χριστιανοί διστάζουν σήμερα να δηλώσουν δημόσια την πίστη τους, από φόβο μήπως χαρακτηριστούν μισαλλόδοξοι. Αναφέρθηκε στο έργο των εκκλησιαστικών φιλανθρωπικών οργανώσεων απέναντι στη φτώχεια, ενώ για το μεταναστευτικό, υποστήριξε ότι πίσω από κάθε μετανάστη υπάρχει ένας άνθρωπος, χωρίς να παραβλέπονται οι τοπικές κοινωνίες. Υπενθύμισε ότι η Διακομματική Ομάδα πέτυχε τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου για τη θρησκευτική ελευθερία εκτός ΕΕ και πρόσθεσε ότι ζητά πλέον από την Κομισιόν μηχανισμό παρακολούθησης της μισαλλοδοξίας κατά των χριστιανών στο εσωτερικό της Ένωσης.

Ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος (ΝΔ), γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, παρουσίασε την αγγλική έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου «Η πολιτική ως χώρος έκφρασης των χριστιανικών αξιών στην καθημερινότητα», το οποίο είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2024 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χαρακόπουλος υποστήριξε πως η υποχώρηση της χριστιανικής παράδοσης, σε συνδυασμό με τη συμπίεση της μεσαίας τάξης και το χάσμα πολιτών και ηγεσιών, τροφοδοτεί τα άκρα, και κατέληξε ότι μια Ευρώπη που γνωρίζει την ιστορία της «μπορεί να είναι ταυτόχρονα δημοκρατική, πλουραλιστική και υπερήφανη για τις χριστιανικές ρίζες του πολιτισμού της».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγιναν παρεμβάσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής των Επισκοπικών Διασκέψεων της ΕΕ, Επίσκοπο Μαριάνο Κροτσάτα, τον Επίσκοπο Τανάγρας Απόστολο, διευθυντής του Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και τον ΓΓ της Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, αιδεσιμότατο Φρανκ Ντίτερ Φίσμπαχ.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ