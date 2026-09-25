Οι Χούθι διαβεβαίωσαν την ΕΕ ότι δεν θα χτυπήσουν ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης διαβεβαίωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θα στοχοποιήσουν ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, την ώρα που επιχειρούν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, σε επιστολή που απέστειλαν αυτόν τον μήνα στην υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της ΕΕ, οι Χούθι επιχείρησαν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους ότι η επίθεσή τους κατά μήκος της νότιας ακτής της Υεμένης δεν αποσκοπεί στη διατάραξη της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν θα επηρεάσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Η επιστολή εστάλη την ώρα που οι εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξάνουν και πάλι τα δρομολόγιά τους μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ, τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Ένας από τους διπλωμάτες ανέφερε ότι οι Χούθι απέστειλαν την επιστολή στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ στις 10 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που κατέλαβαν το λιμάνι Μόκα της Υεμένης.

Στη συνέχεια, οι Χούθι κατέλαβαν αρκετά νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ, αφού απώθησαν δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Υεμένης.

Οι Χούθι έχουν επίσης διαβεβαιώσει τις ΗΠΑ ότι δεν θα στοχοποιήσουν αμερικανικά πλοία, έπειτα από συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ που πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι οι Χούθι, τους οποίους έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, επικοινώνησαν με την Ουάσιγκτον για να πουν ότι «δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας».

«Δεν θέλουν να στραφούμε εναντίον τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Αφήνουν τα περισσότερα πλοία να περνούν. Υπάρχει μόνο μία χώρα με την οποία δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι και αυτό θα το τακτοποιήσουμε».