Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσανεπίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση εξαπολύθηκε, σύμφωνα με τους Χούθι, σε αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Aramco. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις της Aramco στην Νατζράν υπέστησαν ζημιά.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters