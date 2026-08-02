Οι αυτοδιοικητικοί χάλασαν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα

Μπορεί κατά την παρουσίαση των προτάσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση να επικρατούσε εορταστικό κλίμα, καθώς συνέπεσαν με τα γενέθλια του προέδρου της Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο στην αίθουσα διάχυτος ήταν ο προβληματισμός. Η προσέλευση αιρετών της αυτοδιοίκησης δεν ήταν η αναμενόμενη. Αν και προσκλήθηκαν και μάλιστα τα ονόματα τους υπήρχαν ως ομιλητές, τελικά δεν εμφανίστηκαν οι περιφερειάρχες Αττικής και Κρήτης, Νίκος Χαρδαλιάς και Σταύρος Αρναουτάκης αντίστοιχα και οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και Νεάπολης – Συκεών Σίµος ∆ανιηλίδης. Στην εκδήλωση πάντως βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας…

Γενικά πάντως, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και έγινε κυβέρνηση ποτέ δεν κατάφερε να αποκτήσει ισχυρές προσβάσεις στην αυτοδιοίκηση. Στοιχείο που κατά πολλούς κόστισε, όχι μόνο σε αυτοδιοικητικό, αλλά και επίπεδο εθνικών εκλογών. Εξάλλου η χώρος την τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί ισχυρό πυλώνα εξουσίας για τα κόμματα που θέλουν να βρεθούν στην διακυβέρνηση της χώρας. Και εκεί οι επιδόσεις του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ήταν κακές.

Κατά τα άλλα αναπτύσσοντας τις τέσσερις “εγγυήσεις” όπως της χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για: α) Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας, β) ισχυρή οικονομικά αυτοδιοίκηση γ) εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη µε ποσοστό 50%, αν δεν επιτυγχάνεται στον α’, τότε στον β’ γύρο, καθιέρωση δημοψηφισμάτων δ) ψηφιακή, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Γενικά πάντως στο κόμμα επικρατεί αισιοδοξία. Η έστω και δημοσκοπική καθιέρωση στην δεύτερη θέση αποτελεί μία πρώτη νίκη. Πλέον ο πήχης μπαίνει σε διαφορετικό επίπεδο και ο στόχος είναι, αν και δεν λέγεται δημόσια, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να φτάσει ή να είναι κοντά στο 20%. Ποσοστό που θα του επιτρέψει να αναπτύξει το αφήγημα της ανατροπής. Προς το παρών πάντως σχεδιάζεται προσεκτικά η Σεπτεμβριανή επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού.

ΣΤ.ΑΛ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ” ΠΟΛΙΤΙΚΗ”