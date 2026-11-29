Η πιο άσχημη στιγμή στη ζωή με ένα κατοικίδιο είναι αυτή που πρέπει να του πούμε «αντίο».

Όλοι μας απευχόμαστε να έρθει αυτή η στιγμή, γνωρίζοντας όμως κατά βάθος ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Όσα ζωάκια και αν αποκτήσουμε, κάθε αποχαιρετισμός είναι βαρύς και αξεπέραστος.

Μετρώντας τα χρόνια του σκύλου μας, σβήνοντας κάθε χρόνο ένα επιπλέον κεράκι από πέρσι, νιώθουμε ένα σφίξιμο, αφού ευχόμαστε να είναι γερός και να γιορτάσουμε και την επόμενη χρονιά. Βλέπουμε και οι ίδιοι πάντως, πως ο πιστός μας φίλος εμφανίζει κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητά του, πέρα από το γκριζάρισμα στη μουσούδα που έχουν αρκετοί.

Το ίδιο το ζωάκι δεν μπορεί να κάνει παράπονα ότι τον πονάνε οι αρθρώσεις του ή ότι έχει συχνοουρία. Εμείς παρατηρούμε κάποιες αλλαγές και σε συνεργασία με τον κτηνίατρο, εντοπίζουμε τι είναι και πώς μπορούμε να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα. Ένα παράδειγμα είναι οι ράμπες που βάζουμε σε έπιπλα, έτσι ώστε ο σκύλος να μην χρειάζεται να πηδάει πάνω τους και να καταπονεί το σώμα του. Ας δούμε αναλυτικά τι αλλάζει όσο γερνάει ο τετράποδος φίλος μας:

Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε έναν ηλικιωμένο σκύλο

Κοιμάται περισσότερο μέσα στη μέρα. Εκτός από τον βραδινό ύπνο που είναι φυσιολογικός, όλοι οι σκύλοι κοιμούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τόσο τα κουτάβια, όσο και οι ηλικιωμένοι σκύλοι, τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνούν με ύπνο. Τα μεν μωρά επειδή θέλουν να έχουν ενέργεια για τις ζαβολιές τους, οι δε παππούδες επειδή χρειάζονται περισσότερη ξεκούραση καθώς έχουν λιγότερη ενέργεια. Οι ηλικιωμένοι θα ξυπνήσουν όταν ακούσουν ένα θόρυβο ή όταν σηκωθούμε κι εμείς, αλλά την περισσότερη μέρα θα είναι σε κάποιο μαλακό μαξιλάρι ή κρεβάτι και θα ρίχνουν τους υπνάκους τους.

Το φαγητό δεν τον συγκινεί όπως παλιά. Ο σκύλος χάνει την όρεξή του όσο περνούν τα χρόνια και ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι εξασθενεί η όσφρηση και η γεύση. Δεν είναι το ίδιο με την εποχική που παρατηρούμε το καλοκαίρι στους περισσότερους σκύλους, όπου προτιμούν να πηγαίνουν στο φαγητό τους νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, όταν δηλαδή είναι πιο δροσερά. Όταν δούμε ότι χάνει βάρος, θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον κτηνίατρο.

Αδυνατίζει η ακοή και η όρασή του. Όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στους σκύλους, παρατηρούμε το ζώο μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να δούμε αν βλέπει και ακούει. Ίσως πέφτει πάνω στα έπιπλα, ίσως να μην ακούει όταν τον φωνάζουμε ή όταν χτυπάει το κουδούνι. Θα χρειαστεί να του μάθουμε νέες εντολές και να τον ενθαρρύνουμε, χωρίς άγχος και πίεση, ώστε να προσαρμοστεί στην νέα καθημερινότητά του.

Πίνει λιγότερο νερό. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο αφυδάτωσης και μπορεί να πηγάζει από κάτι απλό όπως το να μην έχει πρόσβαση στο μπολ του επειδή δεν μπορεί να ανέβει ίσως σκάλες. Φροντίζουμε ώστε το σπίτι να είναι προσβάσιμο στον σκύλο, κάνουμε την καθημερινότητά του πιο απλή, χωρίς σκάλες και εμπόδια. Ο πιο απλός τρόπος για να παρατηρήσουμε αν τον δυσκολεύει κάτι, είναι να δούμε πώς ανταποκρίνεται στις καθημερινές συνήθειές του ή αν αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες.

Έχει προβλήματα στο στόμα και τα δόντια. Από κακοσμία και λεκέδες στα δόντια, μέχρι απώλεια δοντιών, αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Όλα αυτά μπορεί να ήρθαν τώρα λόγω ηλικίας, αλλά ίσως είναι και συνέπεια από την έλλειψη φροντίδας στη συγκεκριμένη περιοχή, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τσεκάρουμε τα δόντια και τα ούλα του σκύλου συχνά, ζητάμε από τον κτηνίατρο να τα εξετάσει σε κάθε επίσκεψη και προσπαθούμε να τα βουρτσίζουμε 2-3 φορές την εβδομάδα. Τέλος, δεν τον αφήνουμε να μασάει πέτρες, κόκκαλα και άλλα αντικείμενα που μπορεί να βλάψουν τα δόντια του, κάτι που καλό είναι να συμβαίνει σε όλα τα στάδια της ζωής του.

Παχαίνει. Επειδή δεν έχει όρεξη και δύναμη να κάνει μεγάλες βόλτες ή να τρέξει όπως παλιά, πρέπει να τον ενθαρρύνουμε να πηγαίνει για περπάτημα καθημερινά. Παράλληλα, συζητάμε με τον κτηνίατρο αν πρέπει να αλλάξουμε την τροφή του και την ποσότητα που τρώει.

Χρειάζεται βοήθεια για να ανέβει και να κατέβει στο κρεβάτι, στον καναπέ, στις σκάλες, στο αυτοκίνητο. Ενώ μέχρι πρότινος κινούνταν σαν αστραπή, από έπιπλο σε έπιπλο και έτρεχε σαν αστραπή μπροστά μας όταν καταλάβαινε ότι τρώμε κάτι, τώρα όλα αυτά γίνονται με δυσκολία. Οι αρθρώσεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο φθείρονται. Ακόμη κι αν δεν έχει εμφανίσει κάποιο πρόβλημα, η πρόληψη θα τον ωφελήσει.

Επηρεάζεται περισσότερο από τον καιρό. Ζεσταίνεται και κρυώνει πιο εύκολα επειδή το τρίχωμά του γίνεται πιο λεπτό, πιο αδύναμο. Τον χειμώνα τον κρατάμε ζεστό, φροντίζοντας να υπάρχει πάντα ένα μέρος με κουβέρτες για να ξαπλώνει, αποφεύγουμε να τον βγάζουμε νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ αν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Δοκιμάζουμε να του βάλουμε και ένα μπουφανάκι για σκύλους, εάν το δέχεται.