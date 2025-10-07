Η κοινή παρουσία Μητσοτάκη-Καραμανλή-Σαμαρά, οι αποφάσεις Καράογλου για τη Βουλή, η πρωτιά της Θεσσαλονίκης στην ΟΝΝΕΔ και οι νέοι πρόεδροι των ΔΕΕΠ Θεσσαλονίκης

Γράφει ο «Γέρων»

Το ότι ο πρώην υπουργός Θόδωρος Καράογλου έχει αποφασίσει να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είναι γνωστό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως ο γαλάζιος βουλευτής ως το τέλος του έτους αποφασίζει και θα το ανακοινώσει στις αρχές του 2026 αν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης, όπου εκλέγεται συνεχώς από το 2004 ή θα αφήσει την κεντρική πολιτική σκηνή ώστε να επικεντρωθεί στα αυτοδιοικητικά. Σας θυμίζω πως ήδη το myportal.gr από το καλοκαίρι είχε γράψει πως «εκτιμάται όμως πως όσο πιο κοντά στο 2027 γίνουν οι εκλογές τόσο πιο μακριά απομακρύνεται η νέα βουλευτική υποψηφιότητα». Άρα μιας και εκλογές δεν φαίνονται στον ορίζοντα κλίνω στο ότι ο Καράογλου θα αφήσει τη Βουλή για να διεκδικήσει την Περιφέρεια.

Ο θεσσαλονικιός Μηνάς Τσατσούλης εκλέχθηκε πρώτος στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ στις εκλογές που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο Μηνάς διετέλεσε αν. γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και είναι, μεταξύ άλλων, αδερφός του πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης και διευθυντή του γραφείου του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Χρυσόστομου.

Μιας και πιάσαμε τις εκλογές στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ έχω ένα ενδιαφέρον νέο για τις εκλογές στην Κεντρική Επιτροπή της ΝΔ, που θα γίνουν στο συνέδριο του κόμματος που τοποθετείται το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε αυτές ακούω θα είναι υποψήφιος και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην ισχυρός άνδρας του Μαξίμου, που το τελευταίο διάστημα επιδεικνύει μεγάλη κινητικότητα με επαφές με αυτοδιοικητικούς και κομματικούς παράγοντες.

Του συνεδρίου της ΝΔ θα προηγηθούν πάντως οι εσωκομματικές εκλογές στις 23 Νοεμβρίου. Σας είχαμε από καιρό πει πως για τις ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης νέος πρόεδρος αναμένεται να είναι ο Νίκος Πατσέας, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης και για τη ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Πάλλας, περιφερειακός σύμβουλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει αύριο το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί έχει ανακοινωθεί από καιρό πως θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και αναμένεται και η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ενδιαφέρουσα συνύπαρξη του νυν και των δύο πρώην στον ταραγμένο εσωκομματικό καμβά της ΝΔ. Δεν ξέρω αν αρκεί αυτή η συνύπαρξη να βελτιώσει τα εσωκομματικά της ΝΔ καθώς άνθρωποι που μιλούν με Καραμανλή και Σαμαρά σχολίαζαν τα «ανοίγματα» Μητσοτάκη του τελευταίου διαστήματος με την έκφραση «too little, too late».

Το αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς κάνει νέο κόμμα δεν το ξέρω. Από το περιβάλλον του με διαβεβαιώνουν, ωστόσο στην πολιτική έχω μάθει να κρατώ μικρό καλάθι. Ήδη πάντως κάποιοι που προέρχονται από τη ΝΔ και έχουν φύγει, το περιμένουν. Στις πολιτικές συζητήσεις ακούγεται πως αν τελικά ο πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα από τη Θεσσαλονίκη θα ήταν κοντά του ο δικηγόρος και πρώην υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Νίκος Καραγιαννακίδης και ο πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης και περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Βάννης.