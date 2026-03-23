Οι απίστευτοι λόγοι που o σκύλος μας γλείφεται μετά το μπάνιο του

Κάθε φορά που κάνουμε μπάνιο τον τετράποδο φίλο μας, στην καλύτερη περίπτωση κάνουμε κι εμείς μαζί του. Μόλις κλείσουμε τη βρύση, ο σκύλος αρχίζει να γλείφεται, να τρέχει, να τρίβεται στο πάτωμα και όλα αυτά με απίστευτη ταχύτητα και ενέργεια.

Εμείς τρέχουμε από πίσω να τον σκουπίσουμε, τα νερά και τον εαυτό μας, καθώς αποκλείεται να βγούμε στεγνοί από αυτή τη… μάχη! Αυτό που παραξενεύει πολλούς κηδεμόνες είναι γιατί ο σκύλος γλείφεται αφού τον κάνουμε μπάνιο, μια κίνηση που περισσότερο θυμίζει γάτα.

Ας δούμε μερικούς από τους λόγους που εμφανίζει αυτή την τόσο γνώριμη, αλλά ταυτόχρονα περίεργη συμπεριφορά:

1. Θέλει να βρει ξανά την μυρωδιά που είχε πριν το μπάνιο. Η όσφρηση είναι μια από τις πιο ισχυρές αισθήσεις στον σκύλο. Νιώθει ανασφάλεια όταν αλλάζουν οι μυρωδιές, κυρίως όταν πρόκειται για αυτές που αναδύονται από το σώμα του. Έτσι, μετά το μπάνιο γλείφεται για να διώξει την μυρουδιά του σαμπουάν από πάνω του και να επανέλθει η προηγούμενη και πιο οικεία για εκείνον.

2. Προσπαθεί να στεγνώσει πιο γρήγορα. Η πιο χαρακτηριστική κίνηση που κάνει ένας σκύλος μετά το μπάνιο είναι να τινάζεται ενώ ταυτόχρονα τρέχει μέσα στο σπίτι. Άλλοι απολαμβάνουν το στέγνωμα με την πετσέτα, άλλοι την αποφεύγουν και της γαβγίζουν, σίγουρα όμως δεν τη θεωρούν αρκετή για να τους στεγνώσει. Και αυτό γιατί οποιοδήποτε ύφασμα δεν μπορεί να τραβήξει την υγρασία που κλειδώνει μέσα στο τρίχωμα και κατ’ επέκταση στο δέρμα τους. Ειδικά τους κρύους μήνες, όταν ήδη νιώθουν την ανάγκη να μένουν χουχουλιασμένοι, το νερό που μένει πάνω τους, τους προκαλεί δυσφορία.

3. Το γλείψιμο τους ηρεμεί από το άγχος. Το μπάνιο μπορεί να είναι μια εξαιρετικά στρεσογόνα κατάσταση, ειδικά αν δεν έχουμε μεριμνήσει να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία. Αυτό σημαίνει να μην βάλουμε ξαφνικά και χωρίς να το θέλει το ζωάκι στο μπάνιο, αλλά να φροντίσουμε να το συνηθίσει σιγά σιγά. Στην αρχή την επαφή με το νερό, μετά το να το τρίβουμε και να του ρίχνουμε νερό, μέχρι να νιώσει άνετα. Μέχρι να συμβούν όλα αυτά, ένας τρόπος να ανακουφίζει το άγχος του είναι το γλείψιμο, κάτι που βλέπουμε και όταν του δίνουμε ένα licking mat.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Το γλείψιμο του σκύλου μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνο, αν γίνεται για αρκετή ώρα και έντονα. Το πιο σοβαρό είναι να ερεθιστεί το δέρμα του, καθώς μπορεί να προκληθούν κοκκινίλες, ακόμη και πληγές. Αν το ζωάκι μας έχει ήδη ευαίσθητο δέρμα ή πάσχει συχνά από δερματικές παθήσεις, μπορεί να είναι επικίνδυνο και να το βάλει σε περιπέτειες με εξετάσεις και θεραπείες.

Παράλληλα, υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε ξεβγάλει εντελώς το σαμπουάν και αυτό να καταλήγει στο τετράποδό μας. Αρκετά προϊόντα μπορεί να έχουν κάποιο τοξικό συστατικό που θα προκαλέσει δηλητηρίαση στο ζώο μας.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον σκύλο μας

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον για τον σκύλο μας, την ώρα που τον κάνουμε μπάνιο. Χωρίς φωνές και πίεση, θα πρέπει να νιώθει άνετα κατά τη διαδικασία και όχι άγχος. Χρειάζεται να δείξουμε υπομονή και χρόνο για να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει τυχόν φοβίες που έχουν δημιουργηθεί από το μπάνιο. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που αν ο σκύλος έχει κακοποιηθεί στο παρελθόν, πριν τον υιοθετήσουμε, ίσως να νιώθει δυσφορία και ανασφάλεια όταν τον ακουμπάμε. Στο μπάνιο τον τρίβουμε, έχουμε αρκετή και συνεχόμενη επαφή με το σώμα του και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε, αν δηλαδή έχει υποστεί κακοποίηση.

Αν ο σκύλος μας νιώθει άνετα με το μπάνιο, θα πρέπει να τον στεγνώσουμε καλά, είτε με μια ειδική πετσέτα με μεγάλη απορροφητικότητα είτε με ένα σεσουάρ που θα γνωρίζουμε πώς να το χειριστούμε σωστά. Δεν ισχύει για την περιποίηση του σκύλου ότι ισχύει και για τους ανθρώπους που στεγνώνουν τα μαλλιά τους με το σεσουάρ και αν δεν το χειριστούμε σωστά, μπορεί να προκαλέσουμε έγκαυμα στο ζωάκι. Μια καλή ιδέα είναι να ρωτήσουμε τον κτηνίατρο ή έναν επαγγελματία dog groomer για τον κατάλληλο τρόπο να στεγνώσουμε το τρίχωμα του δικού μας σκύλου. Κάθε ένας είναι ξεχωριστός, έχει διαφορετικό τρίχωμα με τις δικές του ανάγκες.