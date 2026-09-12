Οι απαντήσεις του Τσίπρα στη ΔΕΘ – Εξελίξεις στα ψηφοδέλτια

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Δεν ξέρουμε αν μπαίνοντας την Τετάρτη στο “Βελλίδειο” ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν τις 17.00, φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως για τρεις ώρες και σαράντα λεπτά απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων διεκδικώντας και μάλλον κατακτώντας την μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια συνέντευξη τύπου…”

Κατά τη διάρκεια της ήταν προφανής η πρόθεση του να απαντήσει σε όλα. Εξάλλου μετά χρόνια απουσίας, όχι μόνο από τη ΔΕΘ, αλλά και γενικά από την ενεργή πολιτική ζωή του τόπου, είχε πολλά να πει. Με βασικότερο πως θα κάνει, ότι χρειαστεί προκειμένου να ηττηθεί στρατηγικά ο πρωθυπουργός. Αναμενόμενη λοιπόν η επιθετική ρητορική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του. Αλλά και το “σφάξιμο με το βαμβάκι” του ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως είπε η επαναφορά του στην πολιτική ζωή ήταν συνέπεια και της αδυναμία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκφράσει τον αποκαλούμενο προοδευτικό χώρο. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα να το πει ξεκάθαρα, δηλαδή πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τα άλλα προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι λέγοντας πως με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές.

Απέφυγε τα λάθη

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να περιγράψει το κυβερνητικό του πρόγραμμα και από την άλλη να διώξει τις όποιες σκιές έχουν δημιουργηθεί αναφορικά με την λειτουργεία του κόμματος του. Για το τελευταίο η βασική κατηγορία που είχε να αντιμετωπίσει ήταν που βρίσκει τα χρήματα. Όπως είπε λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βασίζεται στις εισφορές των μελών της. Με αυτά χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις της, τις οποίες χαρακτήρισε “χαμηλού προϋπολογισμού”, δεν διαθέτει γραφεία, ενώ ούτε έχει διαφημιστική παρουσία σε μέσα ενημέρωσης και διαδίκτυο. Και ανακοίνωσε πως σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα τις εισφορές των μελών της, αλλά και τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο μέσω σχετικής εφαρμογής το ταμείο του κόμματος του.

Κατά τα άλλα είχε πολλά να πει για το οικονομικό πρόγραμμα και κυρίως για την πατριωτική εισφορά. Αυτή που χαρακτήρισε ως υποχρέωση των οικονομικά ισχυρών προς τους ασθενέστερους. Φέρνοντας παραδείγματα από το εξωτερικό, όπου υπάρχουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Δεν έκανε κανέναν σοφότερο για τους ανεξάρτητους – πρώην βουλευτές, που βρίσκονται στον προθάλαμο, αφού απάντησε πως το κόμμα είναι ανοιχτό σε όλους παραπέμποντας στο μέλλον αναφορικά με την στελέχωση των ψηφοδελτίων. Μία διαδικασία που σύμφωνα με πληροφορίες της “ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” μάλλον θα πάει πολύ μακριά και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο. Και επίσης θέλησε να αποτινάξει από πάνω του σκιές ως προς τα εγκαίνια του μετρό, αλλά κυρίως τα λάθη του παρελθόντος στέλνοντας μήνυμα πως θα είναι αυστηρότερος.

Εξελίξεις στην Α Θεσσαλονίκης

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν εξελίξεις αναφορικά με το ψηφοδέλτιο της Α περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η Πόπη Τσαπανίδου που ακουγόταν φαίνεται πως τελικά δεν θα είναι υποψήφια. Η γνωστή δημοσιογράφος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι υποψήφια σε διαφορετική περιφέρεια.

Η έκπληξη όμως έρχεται από αλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες της “ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” στην Α Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθεί ως υποψήφια η Έφη Αχτσιόγλου. Η προερχόμενη από την Νέα Αριστερά εκλεγόταν παλιότερα και όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στην Πέλλα. Ωστόσο μεγάλο διάστημα της ζωής της το πέρασε στην Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσε τις σπουδές της. Ζει, εργάζεται και εκλέγεται στην Αθήνα, ωστόσο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη. Πιθανή υποψηφιότητα της στην Α Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί και τους σχεδιασμούς της Αμαλίας, καθώς αναμένεται να προσελκύσει πολλές ψήφους από τα αριστερά της ΕΛ.Α.Σ.

Την ίδια ώρα περίπου δεδομένη θεωρείται η υποψηφιότητα της Κυβέλης Μάγδα. Την γιατρού που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος την προηγούμενη Τετάρτη. Κόρη του Δημήτρη Μάρδα που είχε διατελέσει σε κυβερνητικές θέσεις επί ΠΑΣΟΚ, αλλά και ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Επίσης είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα. Πάντως κάποιοι βιάζονται να πάνε τη συζήτηση ακόμη μία μακριά βλέποντας την ως πιθανή υποψήφια και για τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Επίσης να προσθέσουμε, πως όπως είχαμε αναφέρει, η παρουσία του τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης Θωμά Μόσχου στην Β περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.